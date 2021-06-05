"Мы должны всех кормить, что ли?" Путин заявил о завершении прокладки первой нити "Северного потока — 2"

"Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом, сообщил президент России на Петербургском международном экономическом форуме, пишет DW. Прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2", призванного связать Россию и Германию, завершена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

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"Два с половиной часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", — отметил он. Трубы подведены с немецкой и российской стороны, "нужно их приподнять и сварить", но "прокладка сама завершена", — заверил Путин.

По его словам, обеспечена также готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская" в Ленинградской области. "Газ на "Славянскую" подан. Таким образом "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока — 2", — заявил Путин.

Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

По словам Путина, это проект выгоден также тем, что при поставках газа не нужно будет платить за транзит. Ведущий заметил, что сеть магистральных трубопроводов "кормит целые регионы Европы", на что президент парировал: "Вы думаете, мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая всех кормить, что ли?" Комментируя беспокойство президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Северный поток-2" лишит Киев возможности содержать армию, Путин заявил, что проблемы с прокачкой газа через эту страну начались из-за желания Киева давить на Москву, передает РБК.

Немецкие экологи просят отозвать разрешение на эксплуатацию

Ранее, 2 июня, немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) призвала власти ФРГ "из соображений защиты климата" отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2"."Хотя трубопровод является крупнейшим проектом, связанным с углеводородным сырьем в Европе, его влияние на климатические цели не было проверено в ходе процедуры утверждения проекта", — говорилось в обосновании. В связи с этим DUH призвала провести соответствующую проверку и "приостановить дальнейшее строительство трубопровода на этот период".

По "Северному потоку — 2" планируется ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа из России в ФРГ. По данным Nord Stream 2 AG, на конец марта было уложено 95 проц газопроводной магистрали, тогда оставалось проложить лишь 93 километра труб в датских водах и 28 километров — в германских.

США, Украина и балтийские страны активно выступают против проекта, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток — 2", хотя в стране есть и немало критиков этого проекта.