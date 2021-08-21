"Мы его не звали": в Киев приехал Константинопольский патриарх Варфоломей, РПЦ недовольна

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл на Украину с трехдневным визитом. Для православной церкви Украины, в 2019 году получившей независимость от Русской церкви из рук патриарха Варфоломея, это, пожалуй, самое значительное событие в ее истории.

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РПЦ и состоящая с ней в духовной родстве Украинская православная церковь Московского патриархата разорвали отношения с Константинополем еще в 2018 году и на официальном уровне игнорируют визит Варфоломея.

Би-би-си разбиралась, почему этот визит так важен для ПЦУ, что от этого получит Владимир Зеленский и чего будут требовать от патриарха тысячи верующих церкви Московского патриархата, которые в субботу проведут молитвенное стояние в знак протеста против его политики.

Три визита



Патриарх Варфоломей приезжает на Украину в третий раз. И только первый его визит не носил драматичного характера.

Тогда, в 1997 году, "молодой" 57-летний патриарх приехал в Одессу на симпозиум под названием "Экология, религия и окружающая среда". Варфоломей в своем служении вообще уделяет особое внимание проблемам экологии, за что даже получил неформальное прозвище "зеленого патриарха". Так или иначе, тогда Варфоломей пределы Одессы не покидал, там же встретился с патриархом Московским Алексием и отбыл обратно в Стамбул.

Следующий его приезд произошел в 2008 году. Президентом Украины уже четвертый год был Виктор Ющенко, провозгласивший курс на создание в стране независимой от РПЦ поместной церкви. Это он пригласил на празднование 1020-летия крещения Руси в Киев предстоятеля "церкви-матери украинского православия", Варфоломея. Как вспоминают собеседники Би-би-си, тогдашняя власть всерьез рассчитывала на то, что именно во время этих торжеств Варфоломей объявит о намерении даровать украинской церкви независимость.

Чтобы выйти из щекотливого положения, УПЦ МП направила собственные приглашения и Варфоломею — чтобы его визит не выглядел чисто политическим мероприятием, и патриарху Московскому Алексию — несмотря на то, что как раз его украинская власть на торжества не приглашала.

В Киеве между делегациями из Константинополя и Москвы прошли тяжелые переговоры по "украинскому вопросу". По словам одного из очевидцев, в какой-то момент их участники были готовы немедленно принять решение о разрыве отношений между церквями. Однако роль посредника в переговорах взял на себя предстоятель УПЦ МП митрополит Владимир, и конфликт удалось решить миром.

Сейчас визит происходит в еще более напряженной обстановке. Несмотря на громкие протесты со стороны РПЦ и УПЦ МП, в 2019 году Вселенский патриарх предоставил томос об автокефалии православной церкви Украины. За несколько месяцев до того Русская православная церковь, а за ней и УПЦ МП разорвали отношения с Константинополем. Отношения между этими церквями так и не восстановились.

Более того, РПЦ и УПЦ МП обвиняют последователей ПЦУ в захвате их церквей. Те в ответ заявляют, что прихожане сами принимают решение поменять юрисдикцию с "кремлевской церкви" на "настоящую украинскую", но Московский патриархат не дает им реализовать свою волеизъявление.

В любом случае, сторонники двух самых больших церквей Украины относятся к приезду Варфоломея совершенно по-разному. И не стесняются открыто выражать свои чувства по поводу этого визита.

Приглашение Зеленского



Формально поводом для нынешнего приезда патриарха Варфоломея в Киев стало приглашение президента Украины Владимира Зеленского. В октябре прошлого года он посетил Стамбул и лично пригласил патриарха Варфоломея в Киев.

Для многих киевских наблюдателей этот жест Зеленского стал неожиданным. Еще относительно недавно, в преддверии триумфальной для себя избирательной кампании он — тогда еще в роли самого известного украинского комика — в своих выступлениях едко высмеивал религиозную активность тогдашнего президента на религиозном поле, называя томос об автокефалии, о котором тогда хлопотал Петр Порошенко, "термосом".

Впрочем, после победы на президентских выборах позиция Зеленского претерпела изменения, а риторика смягчилась. Более того, встреча с патриархом Варфоломеем, на которой было озвучено то самое приглашение, произошла именно по его инициативе и была довольно неожиданной для патриархии.

"Возможно, сначала нынешняя власть воспринимала активность предшественников в сфере веры как чисто политический проект. Но, став властью, через приобретение опыта ежедневной работы в новой команде поняли, что независимость украинского православия — это фактор не политической борьбы между партиями и личностями, а основа для развития суверенной Украины", — объясняет Би-би-си трансформацию позиции Зеленского иерарх ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

В последний день осени прошлого года к патриарху Варфоломею в Стамбул приехал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Именно во время этой встречи прозвучала точная дата патриаршего визита в Киев: 24 августа, День независимости Украины.

Плюсы и минусы



В ПЦУ новость о приезде патриарха Варфоломея ожидаемо комментируют с воодушевлением.

По словам богослова, архимандрита Кирилла (Говоруна) этот визит окончательно утверждает субъектность Украинской церкви. ПЦУ впервые в своей недолгой истории принимает настолько высокого гостя и тем самым доказывает свои претензии на самостоятельность, равноправность в семье полутора десятков других православных церквей — пусть даже не все они формально ее признают.

На данный момент ПЦУ формально признана четырьмя поместными церквями из 14 (15-я церковь в диптихе — это сама ПЦУ). Каждое такое признание сопровождалось гневной реакцией со стороны РПЦ. Тем не менее источники Би-би-си в церкви говорят, что в ближайшей перспективе ожидают такого же решения еще от двух-трех церквей.

"Большинство церквей уже приняли для себя внутреннее решение о признании или непризнании ПЦУ. Просто прямо сейчас они не хотят подливать масла в огонь межправославных отношений. Возможно, визит патриарха Варфоломея придаст определенный импульс в процесс признания ПЦУ другими церквями", — объясняет Кирилл (Говорун).

"Для ПЦУ [этот визит] — это повод лишний раз напомнить всем, что Украинская автокефальная церковь вышла из изоляции и теперь является частью мирового православия, возглавляемого патриархом Варфоломеем. Для них важно, что они легитимны, рукопожатны и приняты как часть вселенского православия", — говорит в интервью изданию DSNews религиовед Катерина Щеткина.

"Этого (визита) ждут верующие ПЦУ, потому что им будет предоставлена возможность помолиться, поучаствовать в богослужении с иерархом такого ранга, это очень важно, и это такой же трепетный момент, как для католиков молиться с папой римским, это особый духовный подъем", — добавляет она.

Визит патриарха Варфоломея можно рассматривать и под другим углом. Незадолго до предоставления ПЦУ автокефалии и в первые месяцы самостоятельного существования новой церкви ее иерархи излучали уверенность в том, что после создания ПЦУ будет динамично развиваться и вскоре станет самой большой церковью страны. На деле же вместо тысяч приходов УПЦ МП, которые, по прогнозам, должны были перейти в юрисдикцию новой церкви, на этот шаг пошли лишь несколько сотен. А начальный этап жизни ПЦУ оказался омрачен масштабным конфликтом, результатом которого стал фактический уход из церкви патриарха автокефального движения Украины — Филарета (Денисенко).

На этом фоне у части наблюдателей могли возникнуть настроения "отката" от радужных ожиданий или вовсе разочарования в новой церкви.

Визит патриарха Варфоломея в Киев в этом отношении можно читать еще и как знак безоговорочной поддержки предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. А также — как четкий сигнал о том, что он не жалеет о предоставлении Украинской церкви автокефалии, даже несмотря на очевидные проблемы новой церкви.

С другой стороны, обращают внимание некоторые наблюдатели, в состав делегации патриарха не входит ни один епископ Константинопольского престола из числа этнических украинцев, и это может свидетельствовать о том, что Варфоломей во время пребывания в Киеве не услышит альтернативных точек зрения на происходящее в этой стране.

Скептики из числа собеседников Би-би-си — причем и в Киеве, и в Константинополе, и в Москве — также обращают внимание на то, что приезд патриарха "подвязан" не к религиозному, а к светскому празднику Украины, и это придает визиту нежелательный политический оттенок.

"Визит патриарха Варфоломея в Киев — это пиар-ход украинского президента, который думает, как ему потрафить правоцентричному патриотическому избирателю и доказать, что он не "агент Москвы", как тот избиратель думает", — говорит Би-би-си российский религиовед, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрохин.

"То, что патриарх прибывает по приглашению президента Украины, что его визит имеет весомую государственную составляющую и связан с 30-летием независимости — очень позитивная вещь, потому что таким образом утверждается субъектность Украины… Религиозная мотивация как в позитивном контексте, так и в негативном все более явно влияет на общественные и международные отношения. Без понимания корней концепции "Москва — третий Рим" разве можно эффективно преодолеть кремлевского агрессора?" — заочно отвечает ему архиепископ Евстратий (Зоря) из ПЦУ.

Тем не менее в разговорах с Би-би-си скептики прогнозируют, что Владимир Зеленский все-таки не сможет удержаться от использования визита Варфоломея в пиар-целях. Дескать, для далекого от религиозной проблематики президента Украины патриарх служит лишь элементом картинки внешнеполитического триумфа, главной частью которого станет саммит "Крымской платформы" — самое масштабное международное событие в истории Украины, которое пройдет в Киеве 23 августа, как раз во время визита Варфоломея.

Игнор и флешмоб



В Русской православной церкви, которая так и не возобновила отношения с Константинополем, к визиту патриарха Варфоломея на Украину относятся негативно, считая, что его "вторжение в церковные дела" этой страны произошло "вопреки священным канонам православной церкви" и породило кризис во всем православном мире.

"С канонической точки зрения Украина была и остается канонической территорией законной и признанной церкви, а именно УПЦ. Мы его [патриарха Варфоломея] не приглашали, и он к нам не обращался, как это надлежит делать согласно церковным канонам", — заявил Би-би-си заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай (Данилевич).

По его словам, в его церковь не поступали какие-либо приглашения присоединиться к мероприятиям, в которых будет участвовать патриарх Варфоломей.

"Анонсировано, что патриарх Варфоломей будет сослужить с клириками ПЦУ. УПЦ считает их раскольниками, с которыми церковными канонами сослужить запрещается. Это известно и нашим верным, поэтому никто из сознательных верных УПЦ не будет принимать участие в мероприятиях [с участием патриарха Варфоломея]", — объяснил Николай (Данилевич).

На официальном уровне УПЦ МП постановила игнорировать визит патриарха Варфоломея и отреагирует на него исключительно в случае, если "во время пребывания в Украине гость из Стамбула сделает какие-то заявления, которые будут требовать официальной реакции нашей церкви".

Однако это вовсе не значит, что так же стоически на приезд патриарха реагировали рядовые верующие этой церкви.

На протяжении последних нескольких недель в соцсетях можно было наблюдать православный флешмоб: под хештегом #стопварфоломей священники и простые прихожане размещали фотографии, на которых, как правило, на фоне своих церквей держали плакаты, призывающие Вселенского патриарха отказаться от посещения Украины.

Множество подобных транспарантов — например, "Варфоломей, не воруй церквей", "Варфоломей, смуту не сей" или "Бог — любовь, Варфоломей — разбой" — можно было увидеть и в центре Киева в конце июля этого года, когда здесь прошел масштабный крестный ход УПЦ МП по случаю годовщины крещения Руси.

"Это выглядит смешно, в стиле комсомольских "ответов Чемберлену". Отвечать на такие вещи, да еще и в такой же стилистике — самих себя не уважать и принижать авторитет церкви", — оценил этот флешмоб архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря).

Представитель УПЦ МП протоиерей Николай (Данилевич) в ответ на просьбу Би-би-си описать свое отношение к этому флешмобу ответил: "Это право людей. Каждый человек в нашей стране может свободно высказывать свою мысль или позицию".

Смена тактики



Впрочем, в последние дни, когда стало окончательно понятно, что сорвать визит патриарха Варфоломея в Киев флешмобами с плакатами "Варфоломей, не воруй церквей" и письмами в адрес Константинопольской патриархии не удастся, противники его приезда сменили тактику.

Ведущая роль здесь принадлежит основанной несколько месяцев назад общественной организации "Миряне", которая, по замыслу ее творцов, должна объединять верующих УПЦ МП в защите их прав. Формально "Миряне" с церковью не связаны, однако, утверждает ее лидер Василий Макаровский, получили от предстоятеля УПЦ МП благословение "на добрые дела". К которым, следует понимать, относятся несколько многотысячных массовых акций, организованных "Мирянами" в центре Киева этим летом.

Критики связывают "Мирян" с олигархом, депутатом Верховной Рады Вадимом Новинским, и ранее активно поддерживавшим церковь Московского патриархата. Он принимал участие в акциях "Мирян" и обещал организации зарегистрировать разработанные ею законопроекты в Верховной Раде. Однако прямых доказательств такой связи представлено не было.

Очередная большая акция "Мирян" будет связана именно с приездом в Киев Варфоломея. Во-первых, "Миряне" направили патриарху письмо с просьбой о встрече — в ходе этой аудиенции они собираются рассказать ему о последствиях дарования томоса ПЦУ и, в частности, о многочисленных случаях захватов церквей. Во-вторых, в первый день официального визита патриарха они организовывают молитвенное стояние в одном из мест, где он собирается побывать — возле Верховной рады, где Варфоломей, по некоторой информации, проведет встречу со спикером парламента Дмитрием Разумковым (пресс-служба Рады проигнорировала просьбу Би-би-си о подтверждении информации о времени начала этой встречи).

Прогнозируется, что в молитвенном стоянии могут принять участие около десяти тысяч человек, а источник Би-би-си в правоохранительных органах говорит, что силовики будут работать на этой акции в усиленном режиме. "Миряне" тем временем заявляют, что перевозчики в регионах Украины отказывают их активистам в предоставлении транспорта для того, чтобы доехать в Киев.

В СМИ можно встретить упоминания еще об одной акции, якобы запланированную в центре украинской столицы под приезд патриарха Варфоломея: крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры под лозунгом "Наш патриарх — Кирилл". Впрочем, "Миряне" дистанцируются от этого мероприятия и называют его неуместным.

Совершенно секретно



Программа пребывания патриарха Варфоломея в Киеве, судя по всему, является строго засекреченным документом.

Из открытых источников известно наверняка лишь то, что Вселенский патриарх примет участие в двух богослужениях, встретится с президентом, премьер-министром и спикером Верховной Рады, а также возложит цветы к Стене памяти погибших защитников Украины и памятному знаку жертвам Голодомора.

Киевские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что патриарх Варфоломей посадит дерево на Владимирской горке, встретится с детьми погибших на Донбассе украинских солдат и получит степень почетного доктора Киево-Могилянской академии. Би-би-си не смогла подтвердить достоверность этих сообщений.

В пресс-службе Вселенской патриархии проигнорировали просьбу Би-би-си предоставить программу пребывания патриарха Варфоломея в Киеве. В пресс-службе президента Украины заявили, что не распространяют этот документ по причине возможной угрозы безопасности патриарха.

"Мы не можем подробно комментировать вопросы безопасности и раскрывать конкретные пункты программы визита Вселенского патриарха — очень много игроков как в Украине, так и за пределами нашего государства хотели бы устроить различного рода провокации во время празднования 30-летия нашей независимости и сорвать часть запланированных мероприятий", — объяснил Би-би-си советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Тем не менее собеседники Би-би-си затруднились спрогнозировать, согласится ли патриарх Варфоломей встретиться с противниками его визита на Украину.

"От визита Варфоломея в Киев я ничего не ожидаю, кроме большого количества публичной риторики ни о чем… Я не думаю, что [протесты верующих УПЦ МП] будут всерьез омрачать празднования. В любом случае их реакция не важна и ничего не изменит… Даже если будет митинг — ну таких митингов в Киеве каждые две недели бывает по какому-то поводу. Все привыкли", — скептично прогнозирует возможные последствия визита патриарха российский религиовед Николай Митрохин.

Украинский богослов Кирилл (Говорун) более оптимистичен: "Надеюсь, этот визит будет способствовать возобновлению межправославного согласия в Украине. Думаю, что в ходе визита будут разрушены по меньшей мере некоторые стереотипы, которые действуют в умах верующих УПЦ МП относительно патриарха Варфоломея и относительно Вселенского патриархата вообще. Но, конечно, все будет зависеть от тех месседжей, которые пошлет сам Варфоломей во время своего визита, которые прозвучат в его обращениях".