"Мы готовы нанести удар": Иран ответил Трампу после атаки на посольство США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов нанести ответный удар тем, кто будет угрожать интересам страны. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атаки на американское посольство в Ираке.

Накануне несколько тысяч человек собрались возле здания посольства США в Багдаде в знак протеста против американских авиаударов по шиитскому ополчению. Некоторым из них удалось сломать ворота дипмиссии и ворваться внутрь.

После этого Трамп написал в своем "Твиттере", что атаку организовали власти Ирана.

"Иран понесет полную ответственность за унесенные жизни или повреждения в любом нашем учреждении. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!" — написал он.

….Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!

1 января Али Хаменеи выпустил заявление, в котором отметил, что если Иран захочет принять вызовы и сражаться, то будет делать это решительно.

"Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, то мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары", — заявил он.

If the Islamic Republic decides to challenge & fight, it will do so unequivocally. We’re not after wars, but we strongly defend the Iranian nation’s interests, dignity, & glory.

If anyone threatens that, we will unhesitatingly confront & strike them.