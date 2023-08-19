"Мы использовали втемную столько людей". Глава СБУ раскрыл детали первого подрыва Крымского моста

Первый подрыв Крымского моста в октябре прошлого года был осуществлен СБУ, а разработкой плана и его реализацией занимался лично глава ведомства Василий Малюк, об этом сам Малюк рассказал в интервью украинскому изданию NV.

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8 октября прошлого года в результате взрыва грузовика с прицепом были обрушены три пролета автомобильного моста, а также сильно пострадал железнодорожный.

"Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", — сказал Василий Малюк.

По словам Малюка, грузовик был набит "рулонами" взрывчатки, обернутой в несколько слоев пластиковой пленки — так, чтобы она выглядела как гражданский груз и не была замечена сканерами.

Грузовику также удалось обойти "глушилки", установленные на мосту, цель которых — сбивать GPS-настройки на взрывных устройствах, сообщил глава СБУ.

Василий Малюк не стал подробно рассказывать о том, как СБУ удалось осуществить доставку взрывчатки до Крымского моста, однако, по его словам, те люди, которых российские силовики задержали и обвиняют в причастности к подрыву моста, на самом деле ничего о готовящейся атаке на Крымский мост не знали.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне „закрыли" 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты", — сказал Василий Малюк.

По обвинению во взрыве Крымского моста российские силовики арестовали восемь человек — всех их задержали в течение недели после атаки.

Адвокаты арестованных в феврале говорили Би-би-си, что к ответственности пытаются привлечь "набор случайных людей". Всех, кто имел отношение к грузу, арестовали по статье о терроризме.

Взрыв на Крымском мосту российский президент Владимир Путин назвал "терактом", целью которого было "уничтожение критически важного объекта гражданской инфраструктуры". "Его подготовили спецслужбы Украины", — заявил Путин вскоре после первой атаки.

Украина долгое время официально не заявляла о своей причастности к этому взрыву.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк после атаки говорил, что взорвавшийся фургон заехал на мост со стороны России, возложил ответственность за нападение на российских силовиков, которые в своих усобицах "вышли из-под контроля".

После осеннего взрыва на мосту автомобильное сообщение было полностью восстановлено за четыре с половиной месяца, железнодорожное — за семь месяцев.

"Морской малыш". Вторая атака на Крымский мост

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Глава СБУ также раскрыл некоторые подробности второй атаки на Крымский мост, которая была совершена 17 июля.

По словам Василия Малюка, удар был нанесен с помощью морского дрона "Морской малыш". Беспилотник был начинен 850 килограммами взрывчатки.

Важную роль в планировании и осуществлении атаки, по словам главы СБУ, сыграл офицер СБУ с позывным "Хантер". Ему удалось довести количество взрывчатки на морских дронах до 850 кг, а также модернизировать систему управления.

Как рассказал Малюк, на разработку беспилотника ушло много месяцев.

В результате второй атаки на Крымский мост погибли два человека, конструкция получила повреждения в районе 145-й опоры.

Следственный комитет России тогда возбудил уголовное дело о теракте.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что мост был атакован двумя надводными беспилотниками. Оба ведомства обвинили в атаке Украину.

Официально ответственность за повреждение моста в июле украинские власти на себя не брали. Однако источник Би-би-си в СБУ сообщил, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В официальном комментарии, полученном Би-би-си, СБУ заявила, что "все детали по организации „хлопка" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после победы".

Крымский мост — символ аннексии Крыма

Крымский мост, который был открыт в мае 2018 года, является одновременно важнейшим звеном в цепочке снабжения российской армии в южных областях Украины, критически важным объектом инфраструктуры, а также символом российской аннексии полуострова и самым амбициозным проектом Кремля на оккупированных территориях.

Россия прикладывает значительные усилия по обороне этого объекта, защищая его от ударов с воздуха и воды.

В мае Россия провела учения по обеспечению безопасности вокруг Крымского моста. В ходе учений была создана дымовая завеса, частично скрывающая мост. Еще одни учения — антитеррористические — проходили на мосту в начале июня.

Эти усилия приносят некоторые результаты. Например, 9 июля над морем к северу от Тамани российская ПВО сбила ракету. После этого на мосту было приостановлено движение. В других районах Крыма также периодически сбивают беспилотники.

До 17 июля угроза ударов по мосту с моря казалась гипотетической, хотя Украина уже применяла морские дроны при попытке удара по одной из бухт в Севастополе в апреле и против корабля ВМФ РФ "Приазовье" в июне.