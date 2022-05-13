"Мы не боимся войны. Мы готовимся": зачем Финляндия вступает в НАТО

После десятилетий нейтралитета Финляндия собирается вступить в НАТО. Несмотря на экономическую зависимость от российских туристов, некоторые жители приграничных районах закупают продукты на 72 часа, проверяют бомбоубежища и морально готовятся отбивать российское наступление.

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Би-би-си изучила, как произошел перелом в общественном сознании.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинисто и премьер-министр Санна Марин объявили, что поддерживают вступление станы в НАТО.

Далее свою позицию должен огласить парламент. Вероятно, это произойдет в течение нескольких дней. Однако в приграничных районах Финляндии люди давно определились.

"Когда Россия начала войну в Украине, мы почувствовали, что на каком-то этапе, может быть, мы можем быть следующими, — говорит Би-би-си местный житель по имени Юсо. — Я служил в финской армии. Если надо будет защищаться, мы будем это делать, в нашей истории такое случалось".

"Я уже подготовился на случай, если надо будет идти", — добавляет он.

Юсо — менеджер бара в приграничном финском городе Лаппенранта. До российской границы — 25 километров. Он говорит, что большинство его знакомых — за вступление Финляндии в НАТО.

Раньше он колебался, но после начала войны в Украине аргументов "за" НАТО стало больше. "У нас есть сосед — Россия, и никогда не знаешь, что они собираются делать", — говорит он.

Таких, как Юсо, в Финляндии — большинство.

По сравнению с довоенным периодом поддержка членства Финляндии в НАТО выросла в два с половиной раза. Согласно опросам издания Helsingin Sanomat и компании Kantar TNS, если в январе за присоединение НАТО высказывались 28% жителей Финляндии, то в марте эта поддержка выросла до 54%, а к маю за это выступали уже почти три четверти населения (73%).

В тех же опросах противники НАТО признались, что их главный аргумент — боязнь испортить отношения с Россией. А это, в свою очередь, чревато миллионными потерями и для туризма, и для сектора услуг.

"Мы все еще соседи"

Согласно исследованию финской государственной маркетинговой организации Visit Finland, треть туристов в 2018 году приезжали в Финляндию из России. Половина — за покупками. За год, предшествовавший пандемии, россияне потратили в Финляндии 650 миллионов евро — это примерно 21% от общих расходов туристов в стране.

В случае гипотетической войны жители приграничных районов не только окажутся первыми на пути российской армии, они еще и потеряют больше других, потому что именно здесь российские туристы оставляют больше всего денег.

"Война беспокоит нас больше, чем экономика. Экономика в Финляндии стабильная. Российские туристы пропали почти три года назад из-за коронавируса, мы справились без российских денег", — говорит Юсо.

Но если Юсо справляется, то Мухаммед, который живет в том же Лаппеенранте, может и не справиться.

Ему принадлежит торговый центр в трех километрах от границы. 99% клиентов — россияне. Сейчас покупателей тут почти нет. Магазин работает на продажи в интернете, но это примерно 15% от стандартного оборота.

Мухаммед ждет, когда страны снимут ограничения на поездки через границу, и надеется, что россияне вернутся.

"Если не будет никаких новых ограничений из-за войны, то, думаю, быстро восстановимся. Если будут, то это не очень хорошо", — говорит он.

Мухаммед против вступления Финляндии в НАТО — ему бы не хотелось лишний раз злить Россию. Но он надеется, что на человеческом уровне ничего не изменится.

"Обычному человеку — мне или соседу, или любому россиянину, все равно — вступим в НАТО или не вступим, это ничего не поменяет в жизни людей", — говорит он.

Таких торговых центров вдоль финско-российской границы — десятки. Половина из них закрыты, другие работают в усеченном режиме. В самом Лаппеенранте торговцы тоже теряют деньги ежедневно.

Сергею принадлежал магазин мехов в центре города, который закрылся сразу после падения курса рубля в 2015 году. Потом Сергей занимался поставкой продуктов в магазин Мухаммеда, но и этот бизнес тоже рухнул. Сам Сергей уехал в Италию. "Я не знаю, что они там будут делать", — говорит он.

Магазины, рассчитанные в том числе на местную публику, тоже испытывают трудности.

Касри руководит торговым центром в Лаппеенранте. По ее словам, примерно треть клиентов приезжали из России.

"Каждый день мы теряем продажи, причем во всем городе, — признается она. — Но я верю и надеюсь, что они вернутся. Мы все еще соседи, никто никуда не переехал".

Чистый прагматизм

До пандемии в Лаппеенранту приезжали почти по два миллиона российских туристов ежегодно (это примерно половина всех россиян, которые едут в Финляндию). После того, как поток остановился из-за пандемии, город теряет по миллиону евро в год.

Мэр Лаппеенранты Киммо Ярва считает, что из-за вступления Финляндии в НАТО россияне могут и не вернуться: "Мы ждем и надеемся, что вернутся. Но я не уверен насчет их отношения к Финляндии".

А вот отношение финнов к обычным людям по ту сторону границы, по словам мэра, не изменилось.

"Есть отношения между финнами и русскими на обеих сторонах границы. Моя жена из России, она гражданка Финляндии, прожила тут половину жизни. У нас счастливый брак, — продолжает он. — Я думаю, финны считают, что это война Путина".

В Лаппеенранте живет больше трех тысяч русских, многие приехали еще в 90-е. Родители Ксении живут тут больше 20 лет, сама она уезжала в Россию, но в итоге вернулась в Финляндию.

Говорит, русские здесь опасаются войны так же, как и финны. "У меня одноклассница говорила — а что если нас тоже будут бомбить? Но я надеюсь, что так не будут. Думаю, и финны боятся".

Киммо Ярва говорит, что финны не боятся, а готовятся.

"Многие покупают еду на 72 часа, на городском уровне мы проверили наши бомбоубежища, мы подготовились к возможным гибридным атакам", — продолжает мэр.

Он признается, что россиянам в Финляндии сейчас доверяют меньше.

Сам он, к примеру, поддерживает вступление в НАТО: "Такой маленькой стране, как Финляндия, нужны друзья, особенно когда в Европе идет война". При этом он всегда рад российским туристам. Никакого противоречия мэр Лаппеенранте тут не видит, говорит — чистый прагматизм.

"Помнят Зимнюю войну"

Что касается опасений по поводу войны с Россией, то для финнов это не паника, а исторический опыт.

Харик живет в 200 метрах от российской границы. При этом, по его словам, никакого особенного отношения к россиянам у него нет. Позиции о вступлении в НАТО у него тоже нет: "НАТО — не мое дело".

"Я думаю, что Россия не перейдет границу. Думаю, они все еще помнят Зимнюю войну", — говорит он.

Уверенность финнов в своей способности защитить страну — явление практически повсеместное, и объяснимо оно все той же Зимней войной. Именно она в итоге привела и к длительному нейтралитету по вопросу членства в НАТО, и к резкому росту поддержки альянса среди местного населения.

Зимняя война началась в 1939 году, когда СССР напал на Финляндию. В итоге скандинавская страна потеряла десять процентов территори, но смогла устоять под настиском Красной армии, несмотря на ее очевидный численный перевес.

В Финляндии это помнят на всех уровнях: Харик не боится войны, несмотря на близость границы, а мэр Лаппенранте работает в кабинете с видом на памятник финским солдатам, погибшим во время Зимней войны и Второй мировой.

То, как Финляндия отбивалась от СССР, помнят и в Хельсинки.

"Финляндия сохранила независимость, и в этом смысле это была победа, — говорит Русской службе Би-би-си финский политолог Туомас Форсберг. — Впоследствии люди могли сравнить себя с Балтийскими странами (которые были оккупированы Советским союзом)".

Финны оказали настолько жесткое сопротивление, что, по словам профессора Юхана Аунеслуома, СССР посчитал полную оккупацию скандинавской страны не стоящей потенциальных потерь.

"Вместо этого СССР решил сконцентрироваться на Берлине и Центральной Европе, а Финляндию просто оставили в покое", — говорит историк.

Однако по итогам Второй мировой войны Финляндия оказалась на стороне проигравших и вошла в сферу влияния Советского Союза.

"Позиция СССР имела большое значение во внутренней политике Финляндии, — продолжает Юхана Аунеслуом. — Советский Союз постоянно следил за тем, чтобы Финляндия знала свое место. К примеру, Финляндия не могла даже подумать о вступлении в Евросоюз до распада СССР".

После распада СССР Финляндия перестала быть чьим-либо сателлитом, в 1995 году она вступила в ЕС, что само по себе воспринималось как гарантия безопасности.

Балтийские страны и страны бывшего Варшавского блока, которым в советское время повезло меньше, уже тогда заявили, что хотят в НАТО. Вместо этого Финляндия начала развивать собственные вооруженные силы.

"Не боимся защищать себя сами"

"Финляндия не отказалась от срочной службы по очевидной причине. Все еще сохранялись сомнения относительно России, — продолжает Туомас Форсберг. — После окончания холодной войны Финляндия купила оружие по очень хорошим ценам у тех стран, которые хотели от него избавиться".

Вся финская политика, по словам эксперта, была направлена на то, чтобы страна сохраняла возможность справиться с кризисом самостоятельно. Живущий в Лаппеенранте Юсо — не единственный финн, готовый воевать.

Военную подготовку прошли больше миллиона жителей страны, еще около трехсот тысяч официально числятся в резерве и периодически направляются на сборы. Еще 30 тыс. человек — профессиональная армия вместе со срочниками; последние служат от полугода до года.

В итоге даже с населением в 5,5 млн человек финны уверены в том, что отобьют любую атаку.

"Плюс членства в НАТО — в том, что мы сможем получить военную помощь, — говорит Туомас Форсберг. — Но какую бы помощь Финляндия ни получила, мы не боимся защищать себя сами".

Возникает логический вопрос: зачем тогда нужно НАТО? По словам экспертов, финнов разозлили заявления президента России Владимира Путина о том, что НАТО должна покончить с политикой открытых дверей.

"Очень важно, кто решает, — говорит Юхана Аунеслуом. — Выглядело так, будто Россия пытается восстановить сферу влияния вдоль своей границы. А у нас есть с ними граница. Возникло ощущение, что Россия старается восстановить то, что она потеряла, и нам, финнам, стало некомфортно".

Как и большинство финнов, он был против вступления в НАТО. Но 24 февраля все изменилось.

"Если Путин оказался способен пойти на это, то на что еще он может пойти? И почему он в таком случае должен остановиться на Украине, — рассуждает историк. — Мы должны быть готовы к тому, что до сих пор выглядело невозможным — к двухстороннему конфликту".