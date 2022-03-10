В четверг, 10 марта, в турецкой Анталье состоялась встреча глав Министерств иностранных дел (МИД) России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Договоренности о прекращении огня достигнуто не было.

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После встречи Кулеба и Лавров провели пресс-конференции для журналистов. По словам Лаврова, Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины совместно с гарантиями безопасности для России.

Он снова подчеркнул, что РФ не нападала на Украину и не планирует атаковать другие страны.

"Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто… объяснили многократно: наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации", — указал глава МИД России.

Лавров также прокомментировал авиаудар по роддому в Мариуполе, заявив, что в здании базировался батальон "Азов".

"Родильный дом, по которому был нанесен удар в Мариуполе, был базой батальона "Азов", соответствующие данные Россия представила три дня назад. Всех рожениц оттуда заранее вывели", — сказал политик.

Кроме того, по словам Лаврова, в украинских биологических лабораториях создается "этнически ориентированное биологическое оружие", а "Запад долгие годы делал из Украины анти-Россию". Он уверен, что в Украине есть "несколько десятков таких лабораторий".

В свою очередь, Дмитрий Кулеба подтвердил, что стороны не договорились ни о каком прекращении огня и что Лавров не обещал никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя.

"Прекращение огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся", — заявил Кулеба.

"Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения. Но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой защищать себя, защищать людей от российской агрессии. Надеюсь, что сегодняшний формат будет иметь продолжение", — добавил он.

Вместе с тем, Кулеба заявил, что готов вновь встретиться с Лавровым в аналогичном формате.