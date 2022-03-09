"Мы никоим образом не сотрудничаем с русскими": как живут оккупированные украинские города

Понедельничное утро мэра расположенного на юге Украины Мелитополя Ивана Федорова начинается, как обычно, с публикации в "Фейсбуке" ежедневной сводки о положении дел в городе.

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Он сообщает своим подписчикам, что российские силы, оккупировавшие город, взяли под контроль городскую сеть связи, поэтому теперь к сообщениям по телевидению и радио нужно относиться скептически.

Сколько людей увидят его пост, он не знает. Интернет в Мелитополе почти не работает, из-за чего связь через WhatsApp или Telegram стала практически невозможной, а если соединение и удается установить, его хватает лишь на несколько минут.

Когда Би-би-си все же удается связаться с ним по "Телеграму", Федоров говорит, что обычную телефонную связь теперь использовать нельзя: "Мы не можем ею пользоваться. Русским будет слишком легко подслушать".

Когда неделю назад российские войска взяли Мелитополь под свой контроль, они разграбили мэрию, сказал Федоров. Он перевел свою команду в другое место, откуда они пытаются продолжать управлять городом.

"Мы никоим образом не сотрудничаем с русскими, — решительно заявляет Федоров. — Они не пытались нам помочь, они не могут нам помочь, и мы не хотим их помощи".

Российский президент Владимир Путин заявил, что освобождает исторически русские земли и русскоговорящих людей от "нацистского режима". Но в Мелитополе и ряде других преимущественно русскоязычных южных и восточных городов к российским войскам относятся как к оккупантам.

"Каждый день в Мелитополе проходят акции протеста, — говорит 33-летняя Юлия Ковалева, которая до вторжения помогала вести семейный бизнес по продаже электроники. — В какой-то момент российская армия начала стрелять по нам, один человек был ранен, но мы не прекращаем протестовать. Мы не боимся протестовать, потому что мы вместе. Мы боимся гулять ночью одни, но протестовать мы не боимся".

По подсчетам Федорова, во вторник на центральной площади Мелитополя собралось около 5 тысяч человек, несмотря на перестрелку на прошлой неделе, в результате которой один человек получил ранение в ногу.

Появились видео протестов в оккупированных и частично оккупированных городах и поселках по всей области — Херсоне, Бердянске, Старобельске, Новопскове.

Би-би-си связалась с жителями и местными мэрами, чтобы попытаться разобраться в ситуации.

"Я не знаю, как посчитать количество протестующих. Думаю, что их не менее двух тысяч, — рассказала 29-летняя Юнона, сотрудница ИТ-компании из Херсона. — Один из наших друзей был избит и схвачен русскими солдатами, и люди так разозлились, что погнались за оккупантами по улице и отбили его обратно".

Российские войска в Херсоне — довольно молодые и выглядят неуверенными в себе, рассказала Ольга, 63-летняя учительница английского языка.

"Мы ходим на акции протеста каждый день. Они находятся рядом, но выглядят напуганными, — говорит она. — Мы все просто ждем, когда украинская армия их выгонит".

Сообщений о серьезном насилии в отношении украинских демонстрантов было немного — по большей части российские военные, похоже, напряженно наблюдают за ситуацией. Но перед мэрами некоторых городов стоит непростая дилемма — насколько нужно стимулировать своих граждан и призывать их выходить на улицы.

"Нашим жителям нужно протестовать, но им также нужно беречь свои жизни, — говорит Иван Федоров. — Я попросил их не приближаться к русским солдатам, обходить их".

Вадим Гаев, мэр находящегося недалеко от Донбасса Новопскова, рассказал Би-би-си, что акции протеста проходили ежедневно, но прекратились три дня назад, когда российские солдаты начали стрелять по протестующим. Три человека тогда были ранены и еще один избит.

По словам Гаева, российские военные сообщили посреднику, что у них есть разрешение стрелять в протестующих, поэтому выступлений больше быть не должно.

В Новопскове, как и в некоторых других частях Украины, местные украинские чиновники в той или иной форме продолжают функционировать, но российские военные силы контролируют ситуацию. Мэр соседнего оккупированного Старобельска Яна Литвинова говорит, что тоже работает удаленно.

"Назначена новая "администрация". Мы знаем только то, что она ходит по правительственным зданиям и просит людей сотрудничать, а они отказываются", — рассказывает она.

После захвата Новопскова Гаев и его команда уехали из города, чтобы сохранить свою администрацию.

По его словам, этот шаг разделил жителей, некоторые из которых обвинили его в предательстве, а другие сказали, что благодарны ему за то, что он все еще работает.

Двое жителей Херсона рассказали Би-би-си, что, по их мнению, здешний мэр предал город, сотрудничая с российскими войсками, — это обвинение распространилось в чатах в "Телеграме". Двое других сказали, что он просто делает все возможное, чтобы город продолжал функционировать.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев сказал Би-би-си: "Если бы я предал город, остался бы я здесь? Я каждый день нахожусь в офисе, работаю со своей командой, чтобы город функционировал".

По словам Колыхаева, главная задача сейчас — возобновление производства продуктов питания и возвращение людей к работе.

"У нас заканчивается еда, и помощь не поступает, этого просто не происходит, — сказал он. — Поэтому мы говорим всем в городе: готовьте любую еду, которую можете приготовить, производите все, что можете произвести".

Что сейчас происходит в Херсоне?

Российские военные уже неделю контролируют город. Генштаб вооруженных сил Украины утверждает, что в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые якобы задержали более 400 граждан Украины.

"В связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим", — утверждают в генштабе.

Местный житель Юрий, находящийся в Херсоне, рассказал Украинской службе Би-би-си о ситуации в городе: "В Херсоне сейчас ходят группы российских военных. Ездят и патрули на машинах. Я лично не видел жестких задержаний. Хотя есть строгий контроль на блокпостах — проверяют телефоны, контакты, останавливают. Но да, начинают говорить о том, что люди исчезают. Постфактум узнают — человек вышел и не вернулся. Все напуганы, нет уверенности, что ты с улицы вернешься домой. У меня есть друг, пять дней назад пропавший в районе Чернобаевки, гражданский, ищут".

Юрий говорит, что существует большая проблема с продуктами: поставки в город невозможны, очереди за едой большие. Несмотря на ситуацию, жители каждый день выходят на акции протеста: "Когда большое количество людей на митинге, страх как-то исчезает, появляется надежда".

Большинство жителей оккупированных городов, которые говорили с Би-би-си, рассказывают, что продукты быстро исчезают.

"Магазины почти пустые. То, что осталось, можно купить, но вещей осталось очень мало, — говорит Юлия Ковалева из Мелитополя. — Аптеки пусты, и моя мать не может купить сердечные лекарства".

Ковалева рассказала, что на прошлой неделе в центр города въехали два российских грузовика с гуманитарной маркировкой и пытались раздать еду. Заодно они привезли и съемочную группу. По ее словам, почти все отказались.

"Позже мы видели это по телевизору. Россия захватила местные телебашни, поэтому сейчас у нас принимается только один российский канал, и он показывал, как люди берут еду и говорят, как они благодарны российскому гуманитарному конвою", — говорит Юлия.

Максим, 22-летний учитель игры на фортепиано, описал другой гуманитарный конвой. "Они снимали, и люди говорили, что за едой приходили нанятые актеры", — говорит он.

Юнона в Херсоне утверждает, что видела там то же самое, а украинские СМИ сообщили о похожих событиях в Бердянске.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сказал, что тоже слышал об этих "гуманитарных конвоях". Однако, по его словам, "ни настоящих русских грузовиков, ни настоящей русской еды" там не было.

"Они могли бы в любой момент открыть гуманитарные коридоры, чтобы пропустить еду и лекарства, но не хотят. Мы знаем, мы пытались", — говорит он.

Во вторник днем, как обычно, Федоров выложил свой ежедневый пост в "Фейсбук", обратившись ко всем жителям города, которые могут позволить себе оплатить счета за коммунальные услуги, и поздравив украинок с Международным женским днем.

"Я уверен, что война скоро закончится, и все наши праздники мы будем отмечать в мирном, украинском Мелитополе", — сказал он.