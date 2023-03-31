"Мы с Путиным ни перед чем не остановимся": что сказал Лукашенко в своем ежегодном обращении

Александр Лукашенко, удерживающий пост президента Беларуси, выступил с ежегодным обращением к народу и парламенту спустя несколько дней после заявления российского президента о планах размещения в этой стране тактического ядерного оружия.

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Лукашенко много говорил о войне в соседней Украине, в которой его режим помогает российской агрессии. Из длившегося больше четырех часов (по подсчетам белорусских пропагандистских телеграм-каналов) выступления BBC выбрал и проверил несколько важнейших цитат.

Российское ядерное оружие: санкции Запада и давление Путина

Возвращение в Беларусь российского ядерного оружия, вывезенного в Россию в 1996 году, будет означать серьезные перемены и для Беларуси, и для России. Для РФ это первое с распада СССР размещение такого оружия на территории другого государства, а у Беларуси безъядерный статус был до февраля прошлого года записан в конституции.

Тема российского ядерного оружия была в обращении Лукашенко первой и центральной. Возвращение ядерного статуса страны он связал с западными санкциями и подчеркнул, что это было его идея, а не Владимира Путина.

"В складывающихся обстоятельствах мною были активизированы, настоятельно, переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах под гарантии — никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступлений и революций. Все растоптано, все нарушено", — заявил Лукашенко.

Он оговорился, что и Владимир Путин оказывал на него "жесточайшее давление". "Я как сейчас помню, он говорит: ты пойми, раздавят, уничтожат. И обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки… Тогда было невероятное давление, и я вынужден был отступить под гарантии", — сказал он.

Референдум по исключению из белорусской конституции пункта о безъядерном статусе прошел 27 февраля 2022 года. За новую конституцию Беларуси проголосовало 82% участников плебисцита, что вызвало подозрение у оппозиции и в Европе.

Позже, отвечая на вопросы тех, кого белорусские государственные СМИ называют "приглашенными" (провластных журналистов и специально отобранных людей, изображающих какие-то важные для режима категории населения — например, "многодетный отец"), Лукашенко высказался еще резче: "Надо будет — мы с Путиным решим и введем сюда, если надо, и стратегическое оружие".

"Они это должны понимать, мерзавцы там, за границей, которые пытаются нас сегодня взорвать изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы", — подчеркнул Лукашенко (цитата по ТАСС).

Четкого определения, отличающего тактическое ядерное оружие от стратегического, не существует, но стратегическое обладает большей мощностью и большим радиусом действия.

О войне и эскалации

Говорить о войне в Украине Лукашенко начал с призыва к миру и даже сказал, что собирается предложить остановить боевые действия.

"Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Все, мертво. Замерли!", — заявил Лукашенко, говоря о войне в Украине.

О деталях своего "мирного плана", если он существует, белорусский президент не рассказал. Украинские власти рассматривают Беларусь как пособника Беларуси в агрессии, а не нейтрального посредника.

"Сообщу вам инсайдерскую информацию: сегодня люди по обе стороны фронта на Украине уже сами договариваются, командиры рот, взводов", — добавил Лукашенко. О таких переговорах ранее не упоминали ни российские, ни украинские источники.

Впрочем довольно быстро белорусский лидер перешел к обычной риторике о незначительности украинского конфликта и российском оружии.

"Если завтра в какой-нибудь части планеты вспыхнет малейший конфликт, про Украину забудут. Никто им не привезет и не даст оружие, — заверил Лукашенко. — Люди не хотят воевать". И европейские страны, и США при этом неоднократно заверяли, что будут помогать Украине и финансово и в военном плане, и после войны, столько, сколько потребуется.

В какой-то момент Лукашенко повел речь о прекращении огня как о состоявшемся факте.

"Если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих действий обманом, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта: и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран, если в очередной раз будет обман", — сказал он.

На поставки Украине противотанковых снарядов с сердечником из обедненного урана из Великобритании ссылался Путин, представляя это как основание для размещения ядерного оружия в Беларуси. Боеприпасы с обедненным ураном не являются ядерным оружием, а планы нуклеаризации Беларуси явно должны были начать реализовываться задолго до высказываний Путина.

Стоит отметить, что Россию уже давно обвиняют в применении фосфорных боеприпасов в ходе украинской войны.

О "польской угрозе"

Лукашенко обратил внимание на усиление польской армии, которое активизировалось после аннексии Россией Крыма в 2014 году, и еще сильнее — после 24 февраля прошлого года и полномасштабного вторжения.

"Только в соответствии с последними контрактами Польша в ближайшее время получит 366 танков "Абрамс" и 1000 южнокорейских "Черных пантер", а также 900 самоходных гаубиц К9А1, 38 пусковых установок РCЗО HIMARS и 50 ПТРК Javelin, 1 500 БМП "Барсук" собственного производства", — заявил Лукашенко.

"Принято решение об увеличении численности вооруженных сил до 300 тысяч человек к 2035 году. То есть практически в два раза больше, чем Польша располагает сегодня", — добавил он.

Лукашенко истолковал это как признак того, что Польша собирается напасть на Беларусь.

"Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо", — сказал он.

Ни в Польше, ни в руководстве НАТО, ни в США не говорили о планах нападения на Беларусь.