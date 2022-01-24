"Мягкая сила" или жестокое обращение? На видео литовские пограничники тащат по земле женщину из лагеря мигрантов

В социальных сетях распространяется видео, на котором сотрудники центра регистрации иностранцев в Медининкай тащат по земле иностранку. Мигранты называют это жестоким обращением, но литовские пограничники призывают не драматизировать, пишет RuDelfi.lt.

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"Должностные лица жестоко обращаются с женщинами в лагере в Медининкай, заставляя их идти к консулу", — сказал Delfi мигрант и поделился видео, которое уже распространяется в социальных сетях.

Запись длиной в десятки секунд фиксирует, как несколько пограничников силой тащат иностранку. По словам мигрантов, прибывшие в Литву консулы из Конго решают вопрос о принудительном возвращении мигрантов, поэтому некоторые иностранцы не хотят с ним встречаться. Тем не менее, у мигрантов и пограничников несколько разные версии произошедшего.

По словам последних, это бытовая ситуация, в которой должностным лицам пришлось применить "мягкую силу". Гедрюс Мишутис, представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), сообщил, что инцидент произошел в женском секторе, где проживают около 20 граждан Камеруна и 60 иностранцев из Конго. "В Литву прибыли дипломаты из Конго, которые общаются с соотечественниками по вопросу возвращения", — сказал Мишутис.

Представитель СОГГЛ сообщил, что женщину, которая должна была идти к консулу, ее окликнул гражданин Конго, она решила дальше не идти.

"Камерунцы ведут себя агрессивно, призывают не встречаться с властями, не подчиняются, пытаются установить свой порядок. А гражданин Конго призывал камерунцев не встречаться с дипломатами, — вот она садится и никуда не идет, — сказал он. — Затем с мягкой силой ее сажают в микроавтобус и везут в другое здание, где она должна была встречаться с консулами. Она вернулась живой и здоровой".

По словам Мишутиса, это бытовая ситуация, которую не следует усугублять. "Эта ситуация расценивается как избавление мигрантки от давления других иностранцев и ее перевод в безопасную среду", — пояснил он.

"Очень хорошо, что сложная ситуация благополучно разрешилась, и должностные лица поспособствовали желанию мигрантки встретиться с консулами. Должностные лица обязаны защищать иностранцев в опасных ситуациях, обеспечивать их безопасность и удовлетворять их потребности", — добавил представитель СОГГЛ.

Он упомянул, что ситуация обострилась, когда мигрантка отказалась следовать законным указаниям пограничников и отказалась идти дальше.

"Во избежание еще большей напряженности и возможного еще большего психологического давления на иностранку было выбрано наиболее подходящее решение — ее сопроводили в безопасное место и предоставили возможность добровольно встретиться с представителями ее страны. Позже выяснилось, что это было оптимальное решение должностных лиц, их действия были оценены должным образом", — сказал он.