Мясная или вегетарианская колбаса: что хуже для экологии?

Пару недель назад депутаты Европарламента разрешили вегетарианским продуктам и дальше носить мясные названия: бургером, колбасой, котлетой или стейком могут быть и изделия без ингредиентов животного происхождения в составе. Главное, чтобы на упаковке четко было написано, что эта сосиска — не из курицы или свинины. Сейчас такие варианты можно встретить в обычных немецких супермаркетах.

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Рынок веганских и вегетарианских продуктов в Европе растет. Каждый второй житель Германии, в частности, считает себя флекситарианцем: ест мясо, но не так часто, как раньше. Соевые сосиски, шницели и колбаски покупают в том числе и люди, которые отказываются или уменьшают потребление мяса по экологическим соображениям. Но так ли безвредна для планеты вегетарианская колбаса?

Опасная колбаса?



В 2018 году немецкий журнал Stern сделал и опубликовал свои очень неожиданные выводы: при изготовлении вегетарианской колбасы умирает больше животных, чем во время производства мясных изделий. Для подсчета немецкие журналисты взяли мортаделлу "одной известной марки" с содержанием мяса 74 процентов. Из одной свиньи весом чуть больше 94 кг можно сделать около 103 кг колбасы. Эта же "известная марка" производит и вегетарианский вариант мортаделлы с содержанием 70 процентов яичного белка. Как подсчитали в Stern, на те же 103 килограмма "колбасы" нужно более 71 килограмма белка. А это — 2174 яйца. Одна курица кладет до 300 яиц в год, и после 15 месяцев из-за снижения продуктивности ее убивают.

При этом в Stern подчеркнули, что они не призывают есть больше мяса — решать должны сами потребители. Позже это исследование распространили и другие немецкие СМИ.

Насколько экологичны заменители мяса?



Издание экоактивистов на немецком языке Utopia.de решило опровергнуть эти подсчеты. Осенью этого года они подробно разобрали исследование журнала Stern.

Экологи считают пример вегетарианской колбасы с содержанием белка в 70 процентов "преувеличенным". Сейчас на полках супермаркетов Германии сложно найти продукты с таким составом: у популярных марок доля куриного белка не достигает и 10 процентов, утверждает Utopia. Поэтому утверждать, что ради вегетарианской колбасы умирает больше животных, было бы не совсем корректно, считают экоактивисты.

Кроме того, по данным Utopia.de, одной курице в среднем требуется 130 граммов корма в день, взрослой свинье — примерно три килограмма. А чем больше корма для животных, тем больше полей для зерновых и меньше лесов. Этот важный аспект в своем исследовании журналисты Stern не учли.

К тому же, как отмечают экоактивисты, само по себе существование вегетарианской колбасы помогает многим отказаться от мяса. И вряд ли кто-то будет составлять свой рацион полностью из одного такого продукта.

С мясом или без мяса?



Не стоит забывать о том, что заменители мяса не всегда такие уж экологичные. Для выращивания сои, например, требуются большие территории, и поэтому приходится вырубать леса в Южной Америке, где она растет. Конечно, не весь урожай идет на вегетарианскую колбасу, но если спрос на заменители мяса будет расти, то тропические леса продолжат вырубать. Сою в Европу везут преимущественно из Южной Америки, поэтому углеродный след этого продукта тоже вызывает много вопросов.

Какую колбасу все-таки выбрать: вегетарианскую или мясную? Решать придется самостоятельно, но если проанализировать все данные, то получается, что ни один из этих вариантов абсолютно экологичным не является.