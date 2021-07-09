Мясной бунт в Испании: как страна откликнулась на призыв есть меньше мяса

Когда испанский министр Альберто Гарсон начал кампанию с целью снизить потребление мяса в стране, он не ожидал, что не только любители бифштексов, фермеры-скотоводы и производители мясной продукции, но и коллеги по коалиции захотят сделать из него отбивную.

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В своем заявлении 7 июля Гарсон подчеркнул, что животноводство наносит вред окружающей среде, что избыточное потребление мяса вредит здоровью, и что людям следует покупать лишь качественные мясные продукты, произведенные на фермах, где практикуются методы устойчивого животноводства.

Одними из первых, как и следовало ожидать, отреагировали представители оппозиции.

Ультраправая партия "Голос" обрушилась на Гарсона, обвинив его в демонизации всех, кто потребляет мясо, и подчеркнув, что его кампания наглядно демонстрирует, как страшно далека социалистическая коалиция от простого народа.

"Пока прогрессивные политики удивляются, как они могли утерять доверие трудового народа, наши фермеры говорят: "меньше коммунизма — больше жизни" (#menosComunismoMásVida)", — написал в "Твиттере" лидер "Голоса" Сантьяго Абаскаль. Лозунг кампании Гарсона звучал так: Menos carne, más vida (меньше мяса, больше жизни).

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua. De ello os hablo en este vídeo:#MenosCarneMásVida pic.twitter.com/wMDOd1GI8J — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) July 7, 2021

Оппозиционная Народная партия Испании сочла инициативу Гарсона большим чудачеством, а его самого назвала "невероятно невежественным человеком".

Министр сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и устойчивого развития Андалусии Кармен Креспо также призвала Гарсона отказаться от своей кампании.

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua. De ello os hablo en este vídeo:#MenosCarneMásVida pic.twitter.com/wMDOd1GI8J — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) July 7, 2021

Любопытно, что инициатива коллеги не нашла отклика и в душах его товарищей по коалиционному правительству.

"Мне эта кампания показалась очень неудачной, — заявил в интервью местной радиостанции министр сельского хозяйства страны Луис Планас. — Она несправедлива по отношению ко всей мясной промышленности страны, которая вносит весомый вклад в экономику".

Взгляды министра сельского хозяйства разделяют и представители шести ассоциаций производителей мясных товаров, которые написали Гарсону открытое письмо. В нем они обвинили министра в том, что он наносит удар по репутации целой отрасли промышленности, в которой занято около 2,5 млн работников и которая ежегодно экспортирует в другие страны свою продукцию на сумму почти в 9 млрд евро.

Не пожелал остаться над схваткой и сам премьер-министр Педро Санчес. На пресс-конференции в Литве, где он находится с официальным визитом, Санчес подчеркнул, что с хорошим бифштексом ничто не может сравниться.

Гарсон, на которого обрушился целый шквал критики, попытался оправдаться и выступил на государственном телеканале с целью пояснить настоящие мотивы и цели своего похода против мясоедов.

Он подчеркнул, что вовсе не призывает полностью отказаться от мясных продуктов, которые давно стали частью культурного наследия, да и что греха таить — на которых держится значительная часть экономики. Гарсон лишь попытался увещевать людей, напомнив об официальной рекомендации есть от 200 до 500 граммов мяса в неделю, не больше.

Впрочем, трудно представить, чтобы нация, в среднем поедающая за тот же срок больше килограма мяса, вняла этим советам.

Кстати, сакраментальный вопрос, есть или не есть мясо, стоит в повестке дня не одной только Испании. Совсем недавно в соседней Франции центральные власти хорошенько прожарили мэра Лиона, который распорядился удалить мясо из школьных обедов.