Мятеж ЧВК "Вагнер" указал на слабые места Минобороны РФ

Мятеж ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина продемонстрировал сразу несколько критических слабых мест Кремля и Минобороны РФ, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке.

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Быстрое продвижение боевиков "Группы Вагнера" на Москву выявило слабость российских силовых структур и продемонстрировало неспособность президента России Владимира Путина своевременно отражать внутренние угрозы, а демонстрация того, насколько "впечатляющих результатов" может добиться частная военная компания, еще больше подорвала силовую монополию президента РФ, отмечают аналитики института.

Кроме того, выступление Пригожина продемонстрировало нехватку у российских вооруженных сил резервов, а также опасность использования срочников для охраны границы, считают в ISW.

Кремль с трудом успевал реагировать на меняющуюся ситуацию в информационном пространстве; жители Ростова-на-Дону, взятого под контроль ЧВК "Вагнер", не протестовали против их действий, а иногда и приветствовали их. Наконец, "явное удивление Кремля поступком Пригожина не лучшим образом говорит о службе внутренней российской разведки — ФСБ", говорится в сводке.