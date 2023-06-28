"Мятеж прошел, а мы по-прежнему без горячей воды". Как Ростов-на-Дону пережил визит ЧВК "Вагнер"

Марш-бросок Евгения Пригожина и его наемной армии на Ростов-на-Дону запомнился фотографиями, на которых ростовчане высыпали в центр города, приветствуя боевиков ЧВК "Вагнер". Однако эти фотографии не отражают настроения большинства ростовчан в минувшую субботу. Многие из них в панике скупали продукты или уезжали из города. "Би-би-си" выяснила, как по-разному реагировали жители Ростова на присутствие в их городе вагнеровцев и что они сейчас думают о неудавшемся мятеже Пригожина.

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Происходившее в субботу в центре Ростова было похоже на городской праздник. По свидетельству местных телеграм-каналов, с вагнеровцами фотографировались, им жали руки, предлагали сигареты и дарили еду из "Вкусно — и точка" (сети ресторанов быстрого питания, пришедшая в России на смену McDonald's — прим. Delfi).

"Меня поразило количество свадеб на улицах, — поделилась с "Би-би-си" журналистка Аля Качалова, в субботу она была в Ростове и писала репортаж для „Новой вкладки". — Понятное дело, люди не могли никак отменить свое торжество, которое наверняка было запланировано очень давно. Но что люди подстраивались под ситуацию и фотографировались на Буденновском [проспекте] около танков "Вагнера"… Это было как будто бы не из этой жизни".

"У нас вообще ростовчане любят хлеб и зрелища"

"Я живу в спальном районе. А когда прибыла на работу в центр и увидела всех этих военных, пулеметы, танки — меня это шокировало, потому что такого раньше не было, — призналась "Би-би-си" ростовчанка Марина (имя изменено). — А потом как-то… Вы знаете, они предельно вежливые были, вот эти военные люди, вагнеровцы. То есть они прямо действительно внушали доверие, насколько это возможно, страха не было никакого. И у меня тоже — я немного не верила, что мог случиться какой-то переворот".

Марина наблюдала, как народ специально приехал в центр смотреть на мятежников: "У нас вообще ростовчане любят хлеб и зрелища, довольно беспечные во многом. То, что есть какая-то угроза, их, наоборот, не пугает, а только привлекает. Много таких, которые прибывали к месту, казалось бы, опасности".

Но этот "праздник" проходил лишь на небольшом участке в центре Ростова. В других местах картина в субботу была совсем другой: в супермаркетах жители сметали с прилавков еду, видимо, боясь дефицита. На пригородном вокзале электрички осаждали толпы людей, стремящихся выбраться из города. Большие очереди образовались на автозаправках. Междугородние автобусы отменили, так что частный автомобиль был единственной возможностью выбраться из Ростова по шоссе.

"Все, естественно, с самого утра начали звонить и писать друг другу", — рассказал "Би-би-си" о своих друзьях житель центра города Александр. Он описывает самые разные настроения среди знакомых: одни шутили, другие просили уехать из города. "Практически у всех, с кем я общался, было состояние полной обескураженности. С одной стороны, непонятно, что делать и что может начаться. Все может произойти. С другой стороны, было полное чувство безопасности: пока ничего не происходит, можно вообще абсолютно ни о чем не волноваться, — говорит Александр. — У меня было полное спокойствие и завышенное чувство юмора. Такой способ защиты психики у меня".

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Сам он оставался в центре Ростова. Некоторые заведения в субботу не открылись. В те кафе, что работали, по наблюдениям Александра, немногие жители приходили "заземлиться". Им "важно было увидеть, что люди в городе есть и они могут поговорить друг с другом. И свою тревогу сублимировать в речи", — предполагает он.

"Я просто жила свой обычный день"

Так относительно беззаботно провели субботу далеко не все жители Ростова. Шестидесятилетней Ольге, например, пришлось отменить субботние планы. "В субботу мы собирались в кафе в парке посидеть, отметить день рождения небольшой компанией. Отметим позже. Сходила в магазин за водой, хлебом и консервами, с учетом пробок на выездах в город, мало ли, подвоза продуктов не будет", — рассказала она о том, как провела тот странный выходной. Женщина решила послушаться губернатора, который просил оставаться дома и не подходить к вооруженным людям.

При этом Ольга не осуждает мятежников. По ее словам, они "такие же наши героические защитники, как и воины Министерства обороны". В разговоре с "Би-би-си" и тех, и других она называет "нашими героями".

А вот 18-летняя Алена (имя изменено) специально поехала в центр из любопытства, хотя вовсе не понимает ростовчан, которые фотографировались с участниками мятежа: "Я не считаю, что нужно фотографироваться с людьми, которые заезжают в город на танках и ставят всю страну на уши. Я не одобряю их поступка, и разговаривать с ними не о чем".

Страх у Алены быстро прошел. Она вспоминает, что в ростовском парке Горького светило яркое солнце, гуляла молодежь, "жизнь шла так же, как раньше. В любом случае, чему быть, того не миновать, так что я просто жила свой обычный день".

Алена была уверена, что ничего страшного не случится и все "под контролем вышестоящей власти". "В общем, я просто верю, что наше государство нас защищает и защитит в случае чего", — сказала она "Би-би-си".

Другая ростовчанка — 41-летняя Ксения (имя изменено) — жила совсем не обычный день. Она чувствовала ответственность за свою 85-летнюю бабушку. Ксения думала о том, чтобы уехать из города, но у нее не было такой возможности. "Дикое разочарование в родственниках-путинистах, до сих пор не могу осознать, — поделилась она с "Би-би-си". — У семьи тети, скажем так, больше возможностей материальных и организационных, и до вчерашнего момента все выглядело так, что мы одна семья. В переписке тетя сказала, что все фейк, все утка и преувеличено. А потом написала, что выехала из города с внуком, нам сказала меньше читать новости и не высовываться".

Вечером Ксения решила, что бабушку с кошкой ради ее безопасности нужно перевезти хотя бы к себе домой: "У нас хоть подвал, и мы в относительно глухом частном секторе живем". Но вскоре стало известно, что мятеж закончился, и уже в ночи Ксения повезла бабушку обратно.

Не меньше Ксении от субботних событий, кажется, растерялись местные власти. В понедельник в ростовских парках появились загадочные баннеры с буквами Z и V и призывом не допустить кровопролития: "Братья! Не допустим крови! Здесь нет врагов! Победим только все вместе!" Кому были адресованы эти призывы, непонятно, ведь к тому времени Пригожин и его наемники ушли из Ростова. Баннеры провисели сутки и уже во вторник исчезли. А в пресс-службе мэрии сказали изданию РБК, что их напечатали некие "деятели культуры по своей инициативе".

"А может Пригожин вернуться и на танке проехать по некоторым улицам?"

Сейчас в Ростове чинят поцарапанный танками асфальт. Было повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорог. Привести их в порядок коммунальщики планируют в течение двух дней, сообщили городские власти.

"И сегодня, и вчера жизнь в Ростове уже совершенно вернулась в прежнее русло, — рассказала "Би-би-си" еще в понедельник ростовчанка Марина. — Только следы на асфальте от этих танков напоминают о том, что события происходили".

Вероятно, многим кажется, что этот внезапно закончившийся мятеж ни на что не повлиял. Тем более что некоторые жители отдыхали на дачах или выпивали с друзьями и практически не заметили новостей. В городском чате людям предложили поделиться впечатлениями от бурной субботы, но некоторые пишут о другом: "Мятеж прошел, а мы на Западном по-прежнему без горячей воды ((((Стабильность (((" В Западном районе Ростова горячей воды нет с 14 мая.

"А может Пригожин вернуться и на танке проехать по некоторым улицам? Улица Погодина, угол Нариманова, например. Хочется, чтобы их тоже за один день починили", — саркастически комментирует другой пользователь.

А директор экскурсионного бюро "Ваш персональный гид" Алексей Павловский нашел в мятеже положительную сторону: он считает, что штаб Южного военного округа, который захватили вагнеровцы, и ростовский цирк, ворота которого в субботу блокировал танк, "станут новыми точками притяжения для туристов".

Фото: LUCA