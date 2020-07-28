Мятежные каталонские политики вновь отправляются за решетку

Испанский суд принял во вторник, 28 июля, решение вернуть за решетку отпущенных две недели назад на так называемый "полусвободный режим" или режим 3-й степени пятерых каталонских политиков, в том числе бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса. Они были приговорены в 2019 году к заключению сроком от 9 до 13 лет - за попытку провозгласить суверенитет Каталонии.

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Решение о переводе на "полусвободный режим" обязывал осужденных находиться в тюрьме лишь четыре ночи в неделю, а остальное время они могли проводить по своему усмотрению. Это решение, как теперь выяснилось, было принято незаконно Департаментом юстиции каталонского правительства, где доминируют сторонники осужденных.

Осужденных сепаратистов вернули в тюрьму по требованию прокуратуры

Постановление суда о возвращении осужденных в тюрьму с 28 июля было приняло по требованию прокуратуры. В ее документе, копия которого имеется у DW, отмечается, что "в соответствии с законом переходить на полусвободный режим могут лишь заключенные, отбывшие половину срока заключения". Что же касается каталонских деятелей, то никто из них этому критерию не соответствует.

Вторым условием, от которого зависит перевод на режим 3-й степени, является раскаяние заключенного: "признание своей вины и уважение к законам и суду". Однако, как отмечается в документе прокуратуры, поведение осужденных политиков явно не соответствует этому критерию. Так, Жункерас "дал на днях интервью каталонскому телеканалу TV3, в котором заявил, что гордится содеянным и обрушился с критикой на испанскую юстицию". Аналогичные высказывания в СМИ допускали и его подельники.

Ужесточение тюремного режима



До перевода на полусвободный режим все осужденные политики пользовались с января 2020 года льготами по статье 100.2 тюремного "регламента". Это позволяло им покидать тюрьму днем пять раз в неделю - для работы по специальности. Тот же Жункерас, к примеру, имел возможность преподавать историю в университете.

Теперь прокуратура, считающая, что осужденные пользовались и этой льготой незаконно (ею обычно поощряются раскаявшиеся заключенные отбывшие треть срока), намерена ее обжаловать. Угроза уже выполнена по отношению к Карме Форкаделл, бывшему спикеру регионального каталонского парламента, осужденной на 11 лет лишения свободы.

В документе прокуратуры напоминается, что каталонцев осудили за "бунт" (ненасильственное выступление против законной власти). 1 октября 2017 года они незаконно организовали референдум о независимости Каталонии. И хотя в референдуме участвовало всего 43 процента избирателей и не все из них голосовали за независимость, 27 октября осужденные провозгласили суверенитет Каталонии, что тут же было аннулировано властями Испании.