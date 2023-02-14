Мюнхенский доклад: могут ли Россия и Китай претендовать на мировое лидерство?

Российское вторжение в Украину обострило глобальное противостояние между либерально-демократическими странами и автократическими "ревизионистами", между западным миром с одной стороны и Китаем с Россией — с другой. Российская агрессия началась при "молчаливой поддержке Китаем войны", так как и Москва, и Пекин нацелены на расширение сфер влияния в своих регионах. К такому выводу пришли организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в своем ежегодном докладе, опубликованном в преддверии форума.

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Доклад акцентирует внимание на войне в Украине, но его авторы задаются более глобальными вопросами: как изменился миропорядок после российского вторжения, как из-за этого усилились позиции Китая и России в сферах глобального взаимодействия и как сохранить либеральный мир, основанный на международных правилах, а не на силе или ревизионизме?

Русская служба Би-би-си пересказывает основные положения доклада.

Россия и Китай — угроза/альтернатива либеральному миропорядку



Несмотря на то, что именно Россия видится одной из ключевых угроз для мировой стабильности, авторы доклада обращают внимание на то, что основной мировой "ревизионистской" силой является Китай. "Война Путина была бы менее вероятной", если бы его не поддержал китайский лидер Си Цзиньпин, "который разделяет основные претензии российского лидера к либеральной направленности международного порядка", говорится в докладе.

Именно поэтому невозможно рассматривать войну в Украине иначе, чем через призму соперничества либеральных и автократических взглядов за международное влияние, приходят к выводу авторы доклада. Война в Украине показала, что Путин больше "не чувствует себя связанным даже минимальными нормами международного права" и берет на вооружение "неограниченную силовую политику XIX века".

Пекин ведет себя похожим образом, когда речь идет о наращивании контроля в Восточной Азии, отмечается в докладе. В особенности это видно из последних решений Китая в вопросах Гонконга, Тайваня и принадлежности Южно-Китайского моря — Пекин старается укрепить свои позиции в регионе, часто игнорируя международные права соседей.

Вопрос принадлежности Южно-Китайского моря периодически вспыхивает конфликтами между Китаем и США. Вашингтон сохраняет военное присутствие в этом море и обвиняет Китай в намеренном строительстве искусственных островов и военных баз в водном пространстве. Пекин же отвечает на это, что осуществляет необходимые защитные действия из-за американского присутствия. Кроме того, Китай мешает проходу филиппинских судов по морю, а Филлипины широко поддерживаются США.

"Война России против Украины — "первая имперская война XXI века" , но, возможно, не последняя", — предупреждают авторы доклада.

Голос глобального Юга

Рост влияния Китая и России связывают с тем, что лишь немногие страны Азии, Африки или Латинской Америки (так называемые страны глобального Юга) активно выступили против российской агрессии, в том числе такие влиятельные страны, как Индия и ЮАР. Материальная поддержка Украины ожидаемо исходит только от "богатых демократий", которые также были разочарованы тем, что Индия, Бразилия и другие страны глобального Юга даже не поддержали антироссийские санкции.

Тем не менее западные страны не восприняли достаточно серьезно, что для многих стран российское вторжение обернулось кризисом продовольствия, ростом цен на продукты и энергетику, и что для многих нынешний конфликт видится как исключительно европейский, отмечается в докладе.

"В Африке, Азии и Латинской Америке царит разочарование по поводу существующего порядка", — отмечают авторы доклада. Это произошло из-за того, что эти страны не чувствуют, что могут влиять на ход мировых отношений и даже на решение собственных проблем. "Таким образом, во многих частях мира концепция "многополярного" или "постзападного" порядка не нуждается в большой рекламе. Вместо того чтобы помочь странам справиться с резким скачком цен на продукты питания и энергоносители, Запад сделал им выговор за недостаточную солидарность с Киевом", — заключается в докладе.

Конкуренция за влияние на фоне войны в Украине — это во многом соперничество нарративов о том, кто же виноват в разжигании агрессии. И страны глобального Юга могут иметь решающий голос в этом споре, говорится в докладе. Поэтому Россия и Китай стараются подорвать авторитет США в Азии, Африке и Латинской Америке и наращивают сотрудничество со странами этих континентов. Например, уже несколько лет видно укрепляющееся влияние России в Африке, где Москва концентрируется на добывающей промышленности и возможностях экспорта, параллельно поддерживая авторитарные режимы, которые идут на сотрудничество с Кремлем.

Новая ядерная гонка



Впервые после конца холодной войны применение ядерного оружия в Европе является правдоподобным сценарием, отмечают авторы доклада.

Россия перевернула мировой ядерный порядок: поставила под сомнение табу на применение ядерного оружия, пренебрегла своими международными обязательствами в ядерной сфере и в конечном счете "утратила авторитет как ответственное ядерное государство".

Однако и другие страны усиливают угрозу ядерной дестабилизации и даже могут начать новую гонку вооружений. Иран, Израиль и Индия вкладываются в производство ядерного оружия — при том, что эти страны не подписывали международные ядерные соглашения. А Китай находится на пути значительного расширения своего ядерного арсенала.

"Если Китай значительно расширит свой ядерный арсенал или, возможно, даже будет стремиться к ядерному паритету с Россией и США, это создаст ядерный порядок, принципиально отличающийся от биполярного ядерного порядка времен холодной войны", — отмечают авторы доклада, добавляя, что трехстороннее сдерживание куда более нестабильно, чем привычное двустороннее.

Тем не менее опросы украинского населения, проведенные в ноябре 2022 года, показывают, что Украина не собирается сдаваться российской агрессии ни при каком раскладе — даже в случае применения российской армией ядерного оружия. 89% опрошенных заявили, что применение тактического ядерного оружия Россией не должно привести к капитуляции Украины, а 93% сказали, что единственным условием прекращения войны может быть только возвращение всех украинских территорий, включая Крым.

Война за энергетику



Российское вторжение в Украину показало ошибочность европейских представлений о том, что в вопросах энергетики можно полагаться на рыночную логику и тесные связи с Кремлем. "Риск потерять свой основной экспортный рынок не помешал Москве использовать энергию в качестве оружия против Европы", — говорится в докладе.

Пока опасения, что проблемы из-за цен на газ в Европе могут ослабить ее давление на Россию, не оправдались. Однако сохраняется риск нарастающего социального недовольства, роста разногласий внутри Евросоюза и того, что само европейское население может потребовать уменьшить поддержку Украины ради решения внутренних вопросов.

Проблема с энергетикой коснулась не только Европы, но и других континентов — особенно Африки, где возросшие цены на энергию способствовали продовольственному кризису. Из-за конкуренции на газовом рынке случилась внезапная нехватка энергоресурсов и массовые отключения в Пакистане и Бангладеш. "Борьба за топливо продолжится. Это рискует посеять раздор между Европой и странами с низким уровнем дохода и ослабить глобальный фронт против агрессии Москвы", — подчеркивается в докладе.

Многополярность без России

Вопросы о многополярном устройстве мира не новы для Мюнхенской конференции по безопасности. Эту ежегодную конференцию, на которой присутствуют мировые лидеры и представители многих стран; называют главным форумом по вопросам глобальной безопасности.

В 2007 году на ней выступил Владимир Путин со своей известной "Мюнхенской речью", в которой он заявил о том, что мировому порядку нужна многополярность, а не только зависимость от доминирующего мнения США. Тогда эту речь восприняли как подготовку к новой холодной войне.

В 2022 году Россия впервые за последние 23 года не приняла участие в этой конференции, отказавшись из-за начавшейся войны. В этом году форум также пройдет без российских официальных лиц — их на конференцию не позвали. Зато от России приглашены оппозиционеры Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров (оба признаны Минюстом РФ "иностранными агентами"). Конференция стартует 17 февраля.



Анастасия Голубева, корреспондентка Русской службы Би-би-си:

Основная тема доклада Мюнхенской конференции поднимает классический спор в теории международных отношений, появившийся еще до Второй мировой войны. Это дебаты между сторонниками либерального и реалистического подхода.

Реализмом в международных отношениях принято называть взгляд на государство, согласно которому власть должна максимально заботиться о безопасности своих граждан и своего суверенитета; соответственно, у государства не может быть долгосрочных союзников и оно всегда стремится к увеличению собственной власти. Либеральный подход ставит во главу не единичные государства и их интересы, а международные договоренности, сотрудничество и системы сдерживания. Поэтому для первых мировая арена — всегда поле конфликта, а для вторых — поле для взаимодействия; по крайней мере, такое разделение приводит теоретический взгляд на мировой порядок.

Также очевидно, что демократические страны скорее будут бороться за укрепление либерального мирового устройства, а автократии — за собственную мощь на мировой арене. Закономерность заключается и в том, что демократиям проще договориться с такими же, как они, странами, также как и автократиям — они просто говорят на одном языке, будь то язык силы, национальных интересов или всеобщих договоренностей. Однако между демократиями и автократиями диалог затруднителен — как раз из-за фундаментально разного подхода к тому, что из себя должны представлять международные отношения.

Поэтому то, что Мюнхенская конференция, спонсируемая правительством Германии, уже не первый раз фокусируется на "нарушителях" мирового порядка — совершенно неудивительно. Ситуация войны в Украине обострила этот конфликт нарративов до максимального предела, приправив его еще и ядерной угрозой. Поэтому в докладе особое внимание посвящается другим европейским странам, которые должны будут выбрать, а какому лагерю они больше тяготеют — к европейской политике правил, сдержек и противовесов или к российско-китайскому принципу ставить свои интересы превыше всего.