На 2000 умерших меньше: Испания пересмотрела статистику по коронавирусу

Власти Испании пересмотрели число случаев смерти от коронавируса в стране. Оказалось, некоторые случае были по ошибке учтены дважды, сообщает Reuters.

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Согласно обновленным данным на вечер 25 мая, в Испании — 26 834 умерших от COVID-19. Днем ранее было 28 752 человек, то есть почти на 2000 человек больше. Количество заболевших тоже было пересмотрено, их оказалось 235 400 — на 372 меньше, чем в воскресенье.

Статистику пересмотрели после проверки данных, предоставленных регионами.

По словам координатора чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Фернандо Симона, некоторые случаи смерти ранее были учтены дважды, а у некоторых людей, которые первоначально считались зараженными, диагноз впоследствии не подтвердился.