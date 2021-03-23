На аэродроме под Калугой у бомбардировщика ошибочно сработала катапульта. Трое военных погибли
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Три человека погибли на военном аэродроме под Калугой после того, как у бомбардировщика Ту-22М3 неожиданно сработала система катапультирования. Об этом сообщает минобороны России.

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По данным агентства ТАСС, среди погибших — командир авиаполка, сидевший в самолете на месте инструктора. Агентство отмечает, что инцидент произошел на земле при запуске двигателей — в воздух самолет не поднимался.

"Двадцать третьего марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", — сообщили в минобороны.

Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.

Первоначально агентство Интерфакс со ссылкой на источники сообщало, что самолет совершил аварийную посадку.

Предыдущая известная авария бомбардировщика Ту-22М3 произошла в январе 2019 года в Мурманской области. В результате погибли два члена экипажа.

Дальний бомбардировщик Ту-22М был создан в советском КБ Туполева еще в 1970-х годах, а его модернизированная версия, которую используют российские ВВС до сих пор, появилась в войсках в 1983 году.

Ту-22М3 не считается стратегическим бомбардировщиком, поскольку у него ограничена дальность действия — его боевой радиус не превышает 2500 километров. В российской авиации он принадлежит к классу дальних бомбардировщиков.

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