На акции в поддержку Навального в Петербурге задержали несколько десятков человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Полиция Петербурга третий час продолжает выборочно задерживать участников акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального у станции метро "Гостиный двор", передал в понедельник корреспондент "Интерфакса".

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Сторонники Навального начали собираться у Гостиного двора в 18:00. Полицейские предупредили собравшихся о несогласованном характере мероприятия и приступили к точечным задержаниям.

По состоянию на 20:40, в автозаки поместили несколько десятков человек. Внимание полиции привлекали любые активные действия - аплодисменты, попытки развернуть плакаты и скандирование лозунгов. Двух пожилых женщин задержали за громкую ссору. Активисты сообщили о задержании корреспондента телеканала "Дождь" Дениса Кабакова.

Сотрудники полиции продолжают напоминать, что мероприятие не согласовано, и просят оставшихся разойтись.

Вернувшегося после лечения в Германии Навального задержали накануне в аэропорту "Шереметьево". В понедельник его арестовали на 30 суток.

ФСИН ранее заявила, что оппозиционер с 29 декабря 2020 года был объявлен в розыск, так как он пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции в 2020 году, а прохождение реабилитации после лечения, по мнению ведомства, "не является основанием для неявки на регистрацию". ФСИН намерена добиться замены для него условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок.

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Интерфакс

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Интерфакс

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