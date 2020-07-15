На акциях в поддержку Бабарико и Цепкало в Беларуси задержаны около 200 человек

Задержания на стихийных акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов прошли в Минске, Пружанах, Гомеле, Бресте. DW следила за развитием событий.

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В разных городах Беларуси прошли задержания на акциях в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами для участия в выборах президента. По данным на 01.50 мск 15 июля в списке задержанных в Минске, составленном правозащитном центром "Весна", значилось 173 фамилии. Журналисты, передававшие в соцсетях информацию с места событий, обнародовали перечень из 129 фамилий. Кроме того, в других городах страны задержали еще несколько десятков человек.

Задержания проводились в разных частях столицы: на площади Победы и рядом с ней, возле Октябрьской площади, близ станции метро "Немига", около белорусского государственного цирка. Правозащитники и очевидцы сообщили, что сотрудники отряда милиции особого назначения (ОМОН) и правоохранители в гражданском зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. Это было видно на фото и видео, поступавших с мест событий.

Промежуточный итог с сегодняшних протестов в Беларуси: на мирной акции в поддержку Бабарико и Цепкало быстро начались жесткие задержания. На данный момент известно о 119 задержанных в Минске. Протесты пока не закончились. Репортаж DW — смотрите со звуком! pic.twitter.com/8OnXPMOakF — DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

Среди задержанных есть журналисты

Среди задержанных было несколько сотрудников средств массовой информации, включая журналистов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), "Еврорадио", а также оператора телекомпании BBC. По информации "Весны", на 23.00 по местному времени (совпадает с московским) 14 июля они были отпущены. Кроме того, под стражей оказались репортер белорусской еженедельной газеты "Новы час", а также журналистка польского спутникового телеканала "Белсат". Сотрудники "Радио Свободы" имели при себе удостоверения об аккредитации, выданные МИД Беларуси.

В одном из автозаков оказался иллюстратор и блогер Анатолий Чилик. Он, в частности, пожаловался на крайнюю тесноту в салоне. Как, в свою очередь, уточнило издание naviny.by, сотрудники ОМОНа заставляли некоторых из помещенных в автозаки стоять на коленях на полу с руками, заведенными за голову.

Запихали в какую-то камеру суперавтозака. 3 человека. Нет места даже стоять pic.twitter.com/72SDmL4I7T — Чилик 97% (@Chilikto) July 14, 2020

Ряд задержанных доставили в УВД администрации Советского района Минска.

Милиция буквально на руках вносила людей в автозаки

В районе станции метро "Немига" также дежурило несколько автозаков и синие спецавтобусы. При этом милиция букально на руках вынесла несколько человек из ресторана быстрого питания Burger King.

Как уточнил белорусский новостной портал Tut.by, задерживали людей не только в центре столицы, но и на окраинах, в частности, в Новой Боровой. По свидетельству очевидцев, "хватали прямо возле детской площадки" и якобы "стаскивали прямо с велосипедов".

Перекрыты улицы, закрыт ряд станций метро

По информации агентства "Интерфакс", задержаниями руководили, в частности, заместитель главы МВД Александр Барсуков, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Милиция в столице была вынуждена перекрыть ряд улиц, после того как автомобилисты начали тормозить и сигналить. Кроме того, после 22:00 по местному времени 14 июля в столице были также закрыты отдельные станции метро, а на ряде участков проспекта Независимости отключено освещение.

Задержания проводились и в других городах Беларуси, включая Пружаны, Гомель, Брест, Солигорск, Бобруйск, Столбцы и Гродно. При этом в Столбцах под стражей оказался Андрей Букато — координатор инициативной группы кандидата в президенты Сергея Черечня.

Отказ в регистрации Виктора Бабарико

За выдвижение Виктора Бабарико, считавшегося до одним из главных потенциальных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и находящегося в СИЗО КГБ по уголовному обвинению, было собрано почти 370 тысяч подписей, из них действительными были признаны более 165 тысяч. 20 июня сторонники Бабарико подали в Центризбирком пакет документов для регистрации его кандидатом, а 13 июля ЦИК сообщил им, что формальных оснований для отказа в регистрации не имеется.

Однако 14 июля стало известно, что в регистрации Бабарико было отказано. ЦИК обвинил его в том, что в его декларации о доходах и имуществе были несоответствия, а также что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация. При этом никаких доказательств ЦИК не представил, судебного решения по этим обвинениям не было.

Валерия Цепкало белорусский ЦИК отказался зарегистрировать, сославшись на недостаточное количество подписей в его поддержку. Команда Цепкало собрала 220 тысяч подписей, однако ЦИК признал действительными только 75 249 (необходимо 100 тысяч).