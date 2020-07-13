На амурском заводе "Газпрома" 300 рабочих устроили погром

В беспорядках, которые 13 июля устроили строители Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), участвовали около 300 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, поступившем в РБК. Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как рабочие в оранжевой спецодежде громят офисные помещения.

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В пресс-службе заявили, что беспорядки произошли в вахтовом городке подрядной организации Renaissance Heavy Industries. В результате противоправных действий "был нанесен ущерб ряду бытовых и административных помещений данной организации".

"Причиной возникновения конфликтной ситуации стали разногласия между сотрудниками Renaissance Heavy Industries и ее руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения", — говорится в пресс-релизе. Его авторы уточнили, что подрядная организация "своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту".

"К урегулированию конфликтной ситуации, в которой со стороны подрядной организации участвовало порядка 300 человек, были привлечены силы правоохранительных органов", — сообщили в пресс-службе и отметили, что меры безопасности на строительной площадке усилены.

Как сообщает сайт Vesti.ru, рабочие требовали повышения зарплаты и выплат за три месяца карантина. По факту погрома возбуждено уголовное дело. Подборку видео погрома в офисах компании опубликовал портал АСН24.

По факту беспорядков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках), сообщает сайт регионального следственного управления Следственного комитета. Следователи утверждают, что в погроме участвовали граждане Узбекистана. "На территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего комплекса <…> между гражданами Республики Узбекистан — работниками подрядной организации и ее руководством возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность, переросший в массовые беспорядки".