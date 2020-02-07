На АЗС в Литве изменятся цены на горючее: причина - коронавирус

Из-за коронавируса дешевеет нефть. Последствия этого должны ощутить и жители Литвы. Аналитики и экономисты прогнозируют снижение цен на АЗС. Правда, изменение цен не будет таким значительным, как хотелось бы, поскольку стоимость нефти составляет небольшой процент в конечной стоимости продукции.

Советник компании SME Finance Александр Изгородин сказал DELFI, что падение цен началось, когда стало известно об опасности, которую представляет коронавирус.

За месяц цена упала с 60 до 50 долларов за баррель, причина - неопределенность в связи с распространением вируса. Коронавирус также привел к снижению прогнозируемого роста экономики Китая до 4%, то самый низкий показатель с 1992 года. На этом сказалось закрытие некоторых китайских предприятий. До сих пор неясно, когда они возобновят работу.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что больше половины стоимости бензина составляет акциз, а остальная часть - 32% - стоимость нефти и 13% маржа. Значит, если нефть дешевеет на 10%, то горючее - на 3%. По словам Маурицаса, цены на горючее в Литве в ближайшее время снизятся, но должно пройти какое-то время.

"Никто не хочет снижать цену первым. Когда цена на нефть падает, все начинают смотреть друг на друга, кто же первый снизит цену. Если этого не делают лидеры, не снижают цены и небольшие торговцы. А когда цен на нефть растет, тут как бы появляется возможность поднять цену, и все один за другим это делают", – рассказал о рынке экономист.

"Очень сложно прогнозировать цены. Сейчас маржа на рынке невысокая, а это значит, что горючее стоит недорого из-за низких цен на нефть. Коронавирус парализовал производство и транспорт в Китае, спрос на горючее упал, а нефтеперетабатывающие заводы снизили свои мощности. В связи с этим цены на горючее пока изменились слабо. Завод использует меньше нефти, а это при том же предложении, увеличивает запасы и снижает цены на рынке", – сказала пресс-секретарь ORLEN Lietuva Кристина Гендвиле.