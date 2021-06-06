На Балтике начались крупные учения НАТО Baltops
Foto: Publicitātes foto

В регионе Балтийского моря в воскресенье, 6 июня, начались крупные военные учения НАТО и США. В маневрах Baltops, проходящих в этом году в 50-й раз, участвуют около 4 тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов, сообщил центр информации ВМС Германии в Киле. Помимо 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии, пишет Deutsche Welle.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Маневры начались у берегов Дании, затем место проведения будет переноситься дальше на восток. Впервые в их программу внесена отработка оборонных тактик против кибаратак. У побережья Литвы планируется провести десантную операцию. Учения будут продолжаться до 18 июня.

"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу нашей способности к сотрудничеству", - заявил командующий маневрами американский вице-адмирал Джин Блэк. Учения Baltops регулярно проходят в балтийском регионе с 1972 года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

5

Source

Deutsche Welle

Tags

НАТО США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов