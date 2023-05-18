На Бориса Гребенщикова составили протокол о "дискредитации армии"

Российские правоохранительные органы составили протокол о "дискредитации армии" в отношении музыканта и лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова.

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Соответствующий документ с сегодняшней датой регистрации размещен на сайте судов Москвы.

Дата заседания по делу пока неизвестна, рассматриваться оно будет в Тверском суде Москвы.

Борис Гребенщиков большую часть времени проводит в Великобритании, публично говорил, что переехал в эту страну после начала войны против Украины. С момента вторжения он в Россию не возвращался.

Гребенщиков неоднократно выступал против войны и участвовал в ряде концертов, сбор от которых пошел на помощь Украине.

В марте прошлого года музыкант объявил об отмене всех концертов группы "Аквариум" в России "до лучших времен".

О том, какие именно высказывания Гребенщикова стали причиной составления протокола, не сообщается.

Однако в начале этого года депутат Госдумы, единоросс Султан Хамзаев обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить Бориса Гребенщикова на предмет оправдания терроризма и "дискредитации" армии РФ.

В прошлом году авторская программа Гребенщикова "Аэростат" была снята с эфира "Радио России" и радиостанции "Культура".