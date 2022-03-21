На Чернобыльской АЭС к работе приступила новая смена

Около половины сотрудников, бессменно дежуривших на радиоактивных объектах в Чернобыле, наконец заменены новыми специалистами из Украины – впервые после захвата станции, пишет golosameriki.com.

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Российские войска взяли под контроль объекты Чернобыльской АЭС более трех недель назад. Группа специалистов, которая тогда находилась на дежурстве, с тех пор была вынуждена работать бессменно, сообщило Международное агентство по атомной энергии. Эта ситуация представляла растущую угрозу безопасности, поскольку сотрудники были истощены и работали под сильным давлением извне.

"Они находились в опасной зоне слишком долго. Я искренне надеюсь, что оставшиеся сотрудники этой смены также смогут в ближайшее время смениться", — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вечером 20 марта.