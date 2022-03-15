На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение

На Чернобыльской атомной электростанции восстановлено электроснабжение. "Украина сообщила МАГАТЭ, что снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", — говорится в публикации МАГАТЭ в Twitter.
#Україна повідомила #МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено зовнішнє електропостачання на #Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена «окупаційними військами». https://t.co/WIgM7U7Vmh— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 14, 2022