На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение

На Чернобыльской атомной электростанции восстановлено электроснабжение. "Украина сообщила МАГАТЭ, что снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", — говорится в публикации МАГАТЭ в Twitter.

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