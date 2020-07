На десантном корабле США произошел взрыв и пожар

На американском десантном корабле USS Bonhomme Richard произошел пожар, судно находится на военно-морской базе в Сан-Диего. Об этом сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter.

В результате возгорания несколько моряков получили ранения, говорится в другом посте службы.

Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4

In the process of accounting for all firefighters and clearing the area. #shipfire pic.twitter.com/ldjvu5WzgB