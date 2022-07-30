На Донбассе анонсировали обязательную эвакуацию
Foto: Publicitātes attēli

Правительство Украины проведет обязательную эвакуацию жителей Донецкой области перед началом отопительного сезона. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

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По ее словам, из подконтрольной Киеву территории Донецкой области обязаны эвакуироваться около 200-220 000 людей. Среди них 52 000 детей.

"Это обязанность каждого взрослого члена семьи. Например, в Донецкой области 52 000 наших детей. Их надо эвакуировать, нельзя подвергать их опасности, оставляя в зимний период без тепла, без света", — заявил Верещук.

Она также отметила, что правительство имеет план по их дальнейшему размещению и социальной защите.

"Мы имеем места размещения, мы понимаем, что будем делать с их социальной защитой, мы понимаем, что им нужно сделать справки ВПО, все выплаты должны быть выплачены, мы уже имеем этот план. Есть понимание, куда будут расселены эти люди, в каких регионах, где будут учиться их дети", — добавила Верещук.

При этом она отметила, что у граждан будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

"Если человек отказывается, он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь. Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять силой, но такая форма будет обязательной и с подписью такого человека", — сказала она.

Следующей для эвакуации может стать Запорожская область, 65% которой не имеет газоснабжения.

Ранее в Нацполиции объявили о начале операции по спасению детей на Донбассе.

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