На эстонско-российской границе в Нарве пробки: задержки до 20 часов
Foto: DELFI.ee

Участники группы фейсбука „Граница Нарва-Ивангород" сообщают, что стоят на выезде из Нарвы от трех до двадцати часов. Такая ситуация сохраняется несколько суток. Об этом пишут и российские медиа, сообщая, что автомобилисты, пытающиеся пересечь российско-эстонскую границу в контрольно-пропускном пункте „Ивангород — Нарва" в Ленинградской области, проводят по данным на 13 июня в очереди от часа до 14 часов.

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Согласно данным сайта eestipiir.ee в очереди на границе на 14:30 14 июня стоит 377 автомобилей, а время ожидания в живой очереди — примерно 19 часов.

При этом на мосту не всегда находится большое количество автотранспорта.

Руководитель нарвского погранпункта Марек Лийва подтвердил, что очереди есть. Руководитель погранпункта юго-восточной Эстонии Петер Маран также сообщил, что на погранпунктах Койдула и Лухамаа образовались большие очереди. По словам Лийва, с эстонской стороны задержек нет, это пограничники с российской стороны задерживают и досматривают более тщательно всех, кто въезжает и выезжает.

Самое долгое время ожидания — у большегрузов. Быстрее остальных границу пересекают автобусы.

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