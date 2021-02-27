На этой неделе против Covid-19 вакцинированы более 8500 пенсионеров
Foto: LETA

В течение прошедшей рабочей недели в Латвии прививки против Covid-19 получили более 8500 пенсионеров в возрасте от 70 лет, а в общей сложности первую дозу вакцины получили уже 9456 пенсионеров, сообщила агентству LETA представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

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С понедельника по пятницу был вакцинирован 14 661 житель Латвии, ежедневно прививку от Covid-19 получали более 2000 человек. На прошедшей рабочей неделе началась активная вакцинация пенсионеров в возрасте от 70 лет, продолжается также вакцинация медиков, клиентов и работников центров социального ухода и жителей с серьезными медицинскими показаниями.

Вакцинация жителей продолжается также в субботу и воскресенье, поэтому общее число вакцинированных на этой неделе латвийцев еще вырастет, хотя по выходным темп вакцинации обычно ниже, чем в рабочие дни, добавила Стразда.

В общей сложности на сегодняшний день первую дозу вакцины против Covid-19 в Латвии получили 43 743 человека (около 2,3% населения), а обе дозы - 16 989 человек (около 0,9% населения).

Следующая поставка вакцин запланирована на 2 марта, когда Латвия получит еще 14 400 доз вакцины AstraZeneca.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Вакцинация Латвия
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