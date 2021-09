На Фарерских островах убили 1480 дельфинов. Китобои говорят, что это было ошибкой

Традиция охоты на дельфинов на Фарерских островах вызвала гнев международных зоозащитных организаций. В минувшие выходные охотники загнали на мелководье, а затем зарезали более 1400 дельфинов. В союзе китобоев говорят, что это было ошибкой.

Массовое убийство белобоких дельфинов произошло в минувшее воскресенье на пляже в деревне Скалафьордур.

Охотники на кораблях загнали большую стаю морских млекопитающих во фьорд, к пляжу, где их убили ножами.

Туши дельфинов по традиции раздали местным жителям.

На видео с охоты видно, как вода у берега краснеет от крови забитых животных. Несколько сотен человек наблюдают за процессом с берега.

Эта традиция называется гриндадрап, или охота на дельфинов-гринд. Уже сотни лет на отдаленных островах таким образом охотятся на разных морских млекопитающих.

По статистике правительства островов, каждый год охотники забивают около 600 гринд, или черных дельфинов. Белобоких дельфинов убивают меньше — 35 в прошлом году и 10 в позапрошлом.

Зоозащитники давно критикуют практику убийства дельфинов и китов, но местные жители считают ее неотъемлемой частью своей культуры.

Бьярни Миккельсен, морской биолог с Фарерских островов, говорит, что в воскресенье было единовременно убито самое большое число дельфинов в истории охоты.

Прошлый рекорд, 1200 дельфинов, был установлен в 1940 году. Также охотники забивали большие стаи в 1879 году (900 дельфинов) и в 1938 году (854 особи), говорит Миккельсен.

On Sunday night a super-pod of 1428 Atlantic White-Sided Dolphins was driven for many hours and for around 45 km by speed boats and jet-skis into the shallow water at Skálabotnur beach in the Danish Faroe Islands, where every single one of them was killed. https://t.co/uo2fAPhCDq