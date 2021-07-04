На Филиппинах разбился самолет с десятками военных
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На Филиппинах военный самолет, на борту которого находились десятки человек, разбился при попытке сесть на остров Холо на юго-западе страны. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации агентства, на борту было 85 военных. Всего 15 человек удалось вызволить из горящего самолета, спасательные работы на месте крушения продолжаются. Генерал Вооруженных сил страны Сирилито Собехана выразил надежду, что остальных членов экипажа также удастся спасти.

В июне вертолет Вооруженных сил Филиппин S-70i Black Hawk разбился во время тренировочного полета к северу от Манилы. Вертолет потерпел крушение во время ночного тренировочного полета в нескольких милях от авиабазы в городе Капас в провинции Тарлак. Поиски вертолета начались после того, как он не вернулся на базу. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту шесть человек.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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