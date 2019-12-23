На Галапагосских островах введена чрезвычайная ситуация

Правительство Эквадора в понедельник, 23 декабря, ввело режим чрезвычайной ситуации на островах Галапагос после крушения баржи почти с 2500 литрами дизельного топлива на борту в районе острова Сан-Кристобаль. Об этом пишет Deutsche Welle.

Эти острова с 1987 года включены в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за их уникальных природных объектов.

Сотрудники национального парка, расположенного на территории островов, сообщили в микроблоге Twitter, что в районе места крушения установлены защитные барьеры и используются абсорбенты для поглощения фракций нефти.

В министерстве охраны окружающей среды Эквадора в свою очередь заверили в том, что ситуация находится под контролем.

Implementamos acciones inmediatas para reducir riesgo ambiental por hundimiento de gabarra Orca en #SanCristóbal. Hemos dispuesto al director del @parquegalapagos tomar las medidas de contingencia necesarias para superar este desafortunado hecho. https://t.co/jZ5I329zbi — Raúl Ledesma Huerta (@raulclementelh) December 22, 2019

"Мы предпринимаем немедленные действия для снижения экологического риска из-за крушения баржи Orca", - написал глава министерства Рауль Ледесма Уэрта.

Баржа затонула 22 декабря у пирса на острове Сан-Кристобаль, после того как во время погрузки на нее упал подъемный кран. Члены экипажа спаслись, один из них получил ранения.

Острова Галапагос известны благодаря своим эндемичным видам флоры и фауны. Здесь обитает множество животных, находящихся под особой охраной: зеленые и слоновые черепахи, морские игуаны, галапагосские пингвины. В 1835 году этот регион посетил Чарльз Дарвин. Сделанные на Галапагосах наблюдения стали для него импульсом к созданию эволюционной теории происхождения видов.