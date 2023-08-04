На горном курорте в Грузии сошел оползень. Погибли люди, некоторых не могут найти
Foto: AP/Scanpix/LETA/

Вечером 3 августа на территории курорта Шови в Грузии сошел оползень. Спасатели обнаружили тела семи погибших.

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"Медуза", ссылаясь на гостиницу "Сансет Шови", которая оказалась в зоне бедствия, пишет, что оползень произошел после того, как река вышла из берегов. Массы земли накрыли двор гостиницы и несколько зданий поблизости.

По последним данным, из зоны бедствия вывезли более 200 человек. Еще 35 человек не выходят на связь с властями. В поисках участвуют 400 пожарных-спасателей и сотрудников МВД, два вертолета, кинологи и спецтехника. В зону бедствия выехал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

7 августа будет объявлен траур по погибшим.

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