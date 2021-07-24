На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

Военные Кыргызстана и Таджикистана в субботу, 24 июля, устроили перестрелку на границе между этими странами, сообщила погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

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Инцидент произошел в местности Кум-Мазар Баткенской области Кыргызстана. Указывается, что жители близлежащего района Таджикистана без согласования с кыргызской стороной "начали очищать участок", что привело к конфликту. На место прибыли пограничники Кыргызстана, представители местных органов власти и местные жители.

"Требованиям кыргызской стороны прекратить работы таджикская сторона не подчинилась. Граждане Таджикистана попытались избить гражданина Кыргызстана. Словесная перепалка переросла в драку и закидывание камнями друг друга. В ходе конфликта со стороны таджикских пограничников были произведены выстрелы в сторону Кыргызстана. Кыргызские пограничники произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана", — цитирует "Интерфакс" сообщение погранслужбы Кыргызстана. По информации Бишкека, раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет.

По данным Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, протяженность границы страны с Таджикистаном составляет 972 км, но 375 км из них остаются не согласованными. Из-за этого на кыргызско-таджикской границе периодически возникают конфликты.Наиболее серьезный из них за последнее время произошел 28 апреля 2021 года из-за участка водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара.

По данным кыргызской пограничной службы, таджикская сторона начала устанавливать там камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач. Кыргызская сторона выступила против этого и начала спиливать столб с установленной видеокамерой. Между участниками инцидента произошла словесная перепалка, затем они начали закидывать друг друга камнями. 29 апреля этот конфликт перерос в вооруженное столкновение, в котором затем приняли участие военные Кыргызстана и Таджикистана.

Вечером 29 апреля Бишкек и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, но на следующий день перестрелка возобновилась. 1 мая председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о полном прекращении огня.

Кыргызские власти объявили 1 и 2 мая днями национального траура, а президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил Таджикистану для предотвращения новых конфликтов создать "комиссию по поддержанию мира" из старейшин обеих стран.