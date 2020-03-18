На границе Литвы и Польши очереди грузовиков сократились вполовину

С открытием второго контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе Литвы и Польши очереди грузовиков за последние сутки сократились вполовину. В среду утром на КПП Кальвария-Будзиско в очередь грузовиков достигала 20 километров, сообщила Государственная служба охраны госграницы Литвы (ГСОГГЛ).

"По данным на это утро, выезда из Литвы у КПП в Кальварии ожидала очередь в 20 километров. Можно сказать, что она сократилась почти в два раза, по сравнению с положением на прошлые сутки. Вчера в Кальварии очередь достигала 47–50 км", — сказал в среду утром BNS представитель СОГГЛ Рокас Пукинскас.

Во вторник на втором открытом КПП Лаздияй-Огородники выезда ожидает пятикилометровая очередь транспортных средств. Эта очередь образовалось потому, что часть кальварийского потока направилась сюда.

Пукинскас также сообщил, что со вступлением карантина из страны за минувшие сутки не были выпущены 98 человек, не отказано во въезде 41.

Литва и Польша закрыли государственные границы для иностранцев с тем, чтобы замедлить распространение коронавируса, но грузовые автомобили пропускают.