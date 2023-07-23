На греческом Родосе из-за лесных пожаров эвакуируют 19 тысяч человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Поскольку лесные пожары продолжаются шестой день, власти Греции эвакуировали 19 тысяч человек с популярного у отдыхающих острова Родос, сообщает агентство LETA со ссылкой на АР.

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Министерство по изменению климата и гражданской защите Греции заявило, что это "крупнейшая в стране эвакуация пострадавших от лесных пожаров".

Местная полиция сообщила, что 16 000 человек были эвакуированы с осрова Родос по суше и 3000 по морю из 12 деревень и нескольких гостиниц.

Эвакуированные, среди которых есть и туристы, размещаются в отелях, спортзалах и конференц-центре. Одна из компаний для размещения людей предложила свои паромы.

По состоянию на утро 23 июля на острове Родос в работах по тушению участвуют 266 пожарных с 49 единицами техники на земле, а также пять вертолетов и десять самолетов, из которых два предоставлены Турцией и один - Хорватией. Ожидается, что в течение дня к работе подключатся еще 15 единиц техники.

В гористой части Родоса пожарные пытаются остановить распространение пламени на близлежащие густые леса. К юго-западу от курорта Киотари пожарные роют ров, чтобы огонь не пересек залив и не угрожал другой приморской деревне Геннади.

В эти дни вся центральная и южная Греция находится под угрозой пожара самого высокого уровня, а на остальной части Греции есть очень высокий риск пожаров.

Утром 23 июля температура воздуха в Греции достигала 38 градусов тепла. Ветер слабый, но на Родосе, как и на других греческих островах, он меняется быстро. В воскресенье в Аренасе ожидается +43 градуса по Цельсию, а в центральной Греции температура может достичь +45 градусов.

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