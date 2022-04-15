На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На священной для евреев и мусульман Храмовой горе в Иерусалиме утром в пятницу, 15 апреля, произошли столкновения между палестинцами и израильскими солдатами. По сведениям спасательных служб, около 60 палестинцев были ранены после того, как израильские силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули для усмирения радикалов, забрасывавших их камнями и фейерверками. Согласно сообщениям, среди примерно 12 тысяч палестинских верующих затесались около ста погромщиков.

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Напряженность между палестинцами и израильскими силовиками резко усилилась после недавней серии терактов в Израиле, в результате которых погибли 14 человек. В результате операции, проведенной накануне израильской армией на Западном берегу реки Иордан, погибли три палестинца. В целом, за прошедшие три недели в результате всплеска насилия в регионе погиб уже 21 палестинец.

Новый виток эскалации напряженности совпал по времени с мусульманским месяцем поста Рамадан. В 2021 году столкновения в районе мечети "Аль-Акса" переросли в многодневные ожесточенные баталии между боевиками палестинского радикального движения ХАМАС и израильскими силовиками.

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