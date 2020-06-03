На Индию надвигается мощный циклон: из Мумбаи эвакуировали более 10 000 человек

Власти индийского мегаполиса Мумбаи эвакуировали более 10 000 жителей прибрежных районов города и прилегающих регионов из-за приближающегося тропического циклона "Нисарга". Об этом сообщает телеканал NDTV.

По его данным, жителям города запрещено выходить на береговую линию. Городские власти также обратились к жителям с просьбой не покидать дома и быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии.

Данные меры действуют с утра 3 июня до 4 июня.

Мощный тропический шторм "Нисарга" в среду подойдет к западному побережью Индии. Ожидается, что скорость ветра циклона будет достигать 110 км/ч. Шторм пересечет север Махараштры и прилегающее южное побережье, а также может нанести удар и по Мумбаи. Отмечается, что если это произойдет, то это будет первый мощный циклонный шторм, который обрушится на Мумбаи с 1882 года.

В мае другой мощный циклон "Амфан" обрушился на Восточную Индию. В результате погибли по меньшей мере 14 человек, уничтожены тысячи домов, а также мосты и набережные.