На Камчатке обнаружены тела всех погибших при крушении Ан-26

На Камчатке обнаружены тела всех пассажиров и членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося 6 июля, сообщили в пятницу, 9 июля российские СМИ со ссылкой на санавиацию региона.

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Останки будут направлены на экспертизу. Всего на самолете находились 28 человек — 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Утром 9 июля стало также известно, что найдены оба бортовых самописца Ан-26. Один из "черных ящиков", по предварительным данным, без критических повреждений, у второго отсутствует блок обработки и хранения информации. В администрации поселка Палана предупредили, что без утерянного блока расшифровать самописец не удастся. В сообщениях не уточняется, какой именно самописец критически поврежден — речевой или параметрический.

Самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился 6 июля. Его обломки были найдены вблизи поселка и в Охотском море. На борту самолета находились 28 человек, все они погибли. Из-за авиакатастрофы в Камчатском крае был объявлен трехдневный траур с 7 июля по 9 июля. Семьям погибших будут выплачены компенсации на сумму более 3,5 млн рублей.