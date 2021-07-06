На Камчатке потеряна связь с самолетом Ан-26 с пассажирами на борту

Транспортный самолет Ан-26, который совершает полет над Камчаткой, перестал выходить на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

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"Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа", — заявили в МЧС.

В район маршрута пропавшего самолета для поисков направлены два вертолета и спецсамолет, об этом заявили в руководстве региона.

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