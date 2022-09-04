На Камчатке при восхождении на вулкан погибли шесть человек

На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли шесть человек. Ранее местные власти сообщали о пяти погибших. К пострадавшим отправлен вертолет, однако спасателям еще нужно пройти акклиматизацию.

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"Еще один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек", - цитирует ТАСС источник в медицинских службах.

Все погибшие были участниками группы из 12 человек, которые 30 августа отправились в турпоход для восхождения на вулкан Ключевая сопка.

3 сентября туристы начали восхождение с высоты 3,3 тысячи метров. На высоте около 4,2 метров, при падении с высоты погибли пять человек, спустя несколько часов число жертв возросло до шести.

Сообщается, что один из гидов сломал ногу. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в МЧС, оказывает помощь пострадавшим.

Два человека из группы находятся в лагере на высоте 3300 м и ждут прибытия спасателей, остальные - остаются на высоте более 4000 м. Самостоятельно спуститься с высоты в 4 тысячи метров туристы не могут: все ослаблены длительным походом и недостатком кислорода, сообщает телеграм-канал "112".

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4,8 тыс. метров.

Спасательная операция

Спасатели пока не смогли добраться до пострадавших туристов. Вылетевший накануне вертолет Ми-8 не смог приземлиться возле лагеря из-за погодных условий и вернулся.

"Планировалось, что они приземлятся на высоте 3 300 метров, однако из-за низкой облачности этого сделать не удалось. В настоящее время борт со спасателями и медиками повторно вылетел в район происшествия. Высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий", - сообщили в воскресенье в пресс-службе ЦОД в Камчатском крае.

Параллельно к вылету готовится еще один вертолет. В районе вулкана сильная облачность, ветер до 15 метров в секунду и осадки. Температура воздуха в горной местности может опускаться до минус 9 градусов Цельсия, пишет агентство ТАСС.

В любом случае спасатели не смогут сразу отправиться на помощь к пострадавшим - им еще предстоит пройти акклиматизацию.

К туристам также направлена наземная группа спасателей, в составе которой 15 человек.