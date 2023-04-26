На Кипре загорелся Российский центр науки и культуры. Утверждается, что в здание бросили "коктейли Молотова"

В Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на руководительницу учреждения Алина Радченко.

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"Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные", — рассказала Радченко. Она также передала слова очевидцев о том, что в здание были брошены "коктейли Молотова". Находившихся внутри людей, уточнила Радченко, удалось эвакуировать.

Около 15:30 по рижскому времени представитель департамента пожарной охраны Никосии сообщил агентству ТАСС, что пострадавших при пожаре нет.

Кипрское издание Kathimerini пишет, что причины возгорания пока что не установлены, ведется расследование.

По подсчетам "Агентства", это уже 16-е нападение на зарубежное представительство России с начала полномасштабного вторжения в Украину. "Посольство в Варшаве обстреливали из рогатки, в Гааге — петардами, в Таллине — забрасывали яйцами. В Ирландии грузовик протаранил ворота посольства России, а в Бухаресте мужчина на автомобиле врезался в забор посольства, поджег себя и начал выкрикивать лозунги против войны в Украине. В Польше дважды пытались забросить в посольство России коктейли Молотова", — перечисляет инциденты издание, отмечая, что до 2022 года они происходили "значительно реже".