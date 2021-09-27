На Крите произошло сильное землетрясение, есть погибший и пострадавшие
Foto: Shutterstock

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в центральной части Крита, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В результате землетрясения на Крите погиб человек, это рабочий, который занимался реставрацией часовни в районе Аркалохори, сообщает издание Kathimerini со ссылкой на данные чиновников. Еще один рабочий, находившийся в той же часовне, не пострадал.

Травмы получили девять человек, в том числе дети, двоих госпитализировали.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове утром в понедельник, очевидцы сообщают о продолжающихся афтершоках. Оно вызвало значительные разрушения в городе Аркалохори и деревнях Руссохория, Архонтико и Пасидерос. Местами были разрушены автодороги, начались перебои с водо- и электроснабжением.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

16

Source

Интерфакс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане