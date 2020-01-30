На круизном лайнере в Италии из-за подозрений на коронавирус застряли шесть тысяч пассажиров

Круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся шесть тысяч пассажиров, был блокирован в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса, сообщает The Guardian.

По ее данным, у китайской пары, находящейся на борту, наблюдаются лихорадка и респираторные проблемы, в связи с чем проводится проверка на возможное наличие коронавируса. Costa Smeralda ранее проследовал через Марсель, Барселону и Мальорку.

На борту круизного лайнера, задержанного в итальянском порту Чивитавеккьи из-за подозрений на наличие коронавируса, находятся 67 россиян, сообщили в четверг в посольстве России в Риме.

"Получен список российских граждан, находящихся на борту лайнера Costa Smeralda. Их 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры обеспечиваются питанием и всем необходимым", — сообщает в твиттере российская дипмиссия. там добавили, что в ближайшее время в порт прибудет российский дипломат.

Всего с декабря 2019 года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса; от него скончались 170 человек.