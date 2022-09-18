На ЛГБТ-прайде в Белграде задержаны 64 человека

В субботу в Белграде прошел Европрайд, несмотря на ранее озвученный властями запрет на его проведение. Само шествие прошло без серьезных инцидентов, но между противниками парада и полицией произошли столкновения, сообщили СМИ.

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Европрайд - европейское международное событие, с 1992 года ежегодно проходящее в разных городах Европы на основе концепции гей-парада. В этом году парад должен был пройти в Сербии с 12 по 18 сентября.

Однако в конце августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европрайд-2022 в Белграде будет отложен или отменен. Затем на этой неделе после протестов правых министерство внутренних дел Сербии запретило проведение парада. Кроме того, ведомство запретило шествие антиглобалистов в защиту семьи, намеченное на этот же день, 17 сентября.

Несмотря на объявленный запрет, ряд ЛГБТ-организаций заявили о намерении провести шествие в Белграде. Кроме того, 17 сентября днем о возможности все-таки провести прайд заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

По сообщениям СМИ, парад получился коротким - всего несколько сотен метров - до стадиона "Ташмайдан", где был организован концерт.

Само шествие прошло без серьезных инцидентов, но между противниками парада и полицией произошли столкновения, сообщили СМИ. Протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью и палки.

#Police had told #Belgrade residents that "#Europride" was cancelled following weeks of protests against the degenerate march. Well suprise suprise They lied, the inevitable happened.https://t.co/7XiXxk9GEB pic.twitter.com/rTKM6LwYLx — blank (@donaldtrump243) September 17, 2022

Среди тех, кто выступил против проведения прайда в Белграде, были правые движения и парламенсткие партии, а также Сербская православная церковь. Например, епископ Банатский Никанор из Сербской православной церкви заявлял, что "проклянет всех, кто организует и участвует в чем-то подобном".

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что в субботу были задержаны 64 человека и 10 полицейских получили ранения. "Я очень горжусь тем, что нам удалось избежать более серьезных инцидентов", — заявила Брнабич, которая является первым сербским премьер-министром-представительницей ЛГБТ-сообщества.

Anti-LGBT protesters clash with police at the EuroPride March in Belgrade, Serbia. pic.twitter.com/Nk6J4qsQus — Sasha Bayanov (@AleksL74) September 17, 2022

Позиция международного сообщества

Как пишет "Гардиан", более 20 посольств, включая посольства США, Франции и Великобритании, выступили с совместным заявлением, призывая власти Сербии отменить запрет на проведение Европрайда.

Международные правозащитные организации также призвали правительство Сербии отменить запрет.

"Решение правительства Сербии отменить Европрайд - это позорная капитуляция перед фанатизмом и угрозами незаконного насилия и их скрытое одобрение", - сказал Грэм Рейд, директор программы по правам ЛГБТ в Human Rights Watch.

По меньшей мере 15 членов Европарламента объявили, что присоединятся к маршу в знак солидарности. Среди участников Европрайда был докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик и посол США в Сербии Кристофер Хилл.

Хилл сказал телеканалу N1, что всегда был оптимистично настроен в отношении того, что парад в Сербии состоится.

Гей-парады были запрещены в Сербии в 2009, 2011, 2012 и 2013 годах. С 2014 года парад проводится с большим присутствием правоохранительных органов.

Сербия является кандидатом на вступление в ЕС, но сначала она должна выполнить требования по улучшению верховенства закона и своей репутации в области прав человека и прав меньшинств.