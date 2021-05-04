На литовской границе задержан военный грузовик, следовавший из Беларуси

Литовские таможенники задержали военный грузовик спецназначения УРАЛ-375AM, следовавший как груз.

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В понедельник Таможенный департамент сообщил, Вильнюсская территориальная таможня начала расследование доставки этого груза, а специалисты Центра контроля над передвижением Минобороны подтвердили, что это транспортное средство внесено в список контролируемых товаров, и для его провоза требуется лицензия.

Компания, которая везла этот груз, не предоставила таможне такого документа.

Таможенники отмечают, что это не первая попытка этой компании ввести в Литву без необходимых документов товары, подлежащие контролю: в марте, пользуясь неисправностью информационных систем литовской таможни, она импортировала две мобильные электростанции на платформе транспортного средства ЗИЛ. Кроме того, 26 апреля был задержан еще одни подобный груз — без лицензии транзита через Литву везли грузовой автомобиль КАМАХ-43101, который причисляется к военной технике.

Литовская таможня напоминает, что по причине нарушения правил провоза стратегических товаров, эти стратегические товары могут быть задержаны.

В Литве более строгие правила провоза военного оборудования, чем в других странах ЕС — необходимы не только лицензии на экспорт, импорт и транзит военного оборудования, Литва внесла в списки военного оборудования и некоторые объекты, которые другие страны не контролируют.

Если у таможенника, осуществляющего проверку, возникает подозрение в том, что провозимый товар является стратегическим и для его перевозки требуется лицензия соответствующей формы, то таможенное оформление останавливается и информируется Департамент таможни.