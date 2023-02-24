Жителей нескольких районов в южной части штата Калифорния предупредили о надвигающейся на них метели. Такое здесь происходит впервые за 30 с лишним лет: последний раз Калифорнию засыпало снегом в 1989 году.

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В пятницу утром Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила штормовое предупреждение в прибрежных городах округа Вентура и горных пригородах Лос-Анджелеса.

К субботе метеорологи прогнозируют рекордный снегопад: ожидается, что в горах к востоку от Лос-Анджелеса выпадет до 2,5 м осадков.

Сильный шторм уже принес резкое похолодание и снегопады во многие северные штаты. При этом резкое похолодание на западном побережье США происходит на фоне изнуряющей рекордной жары в некоторых районах юго-востока страны.

Метеорологические карты показывают, что холодный фронт протянулся вдоль почти всего тихоокеанского побережья Северной Америки, включая и канадскую провинцию Британская Колумбия.

Чуть менее обильные снегопады — до 1,5 м осадков — по данным синоптиков, можно ожидать и в горах вокруг Санта-Барбары. В сочетании с сильным ветром снежная буря принесет с собой почти нулевую видимость.

Сразу несколько волн снегопада, как ожидается, накроют южные отроги гор Сьерра-Невада в центральной и западной части Калифорнии.

"Хочу быть предельно честной с вами. Вообще-то я никогда не видела предупреждений о метели. Я показываю вам эту карту — и вижу на ней оранжевый цвет. Раньше оранжевого на картах я не видела никогда — а я работаю метеорологом в этом регионе почти 14 лет", — призналась ведущая прогноза погоды в эфире выпуска новостей местного телевидения в Лос-Анджелесе.

Из-за необычно суровой для этих мест погоды в четверг на северо-западе штата закрылись школы. В некоторых районах приостановили работу предприятия и местные законодательные собрания.

"Это первый снежный день за 31 год моей работы в округе", — цитирует Los Angeles Times сотрудника одной из школ округа Дель-Норте Джеффа Напьера.

Снег, по словам синоптиков, может начаться и в более южных районах Калифорнии, поскольку шторм движется именно в этом направлении.

Причем сугробы навалит не только высоко в горах, но и ниже, в долинах. Сплошной снежный покров будет начинаться уже на высоте около 500 м над уровнем океана — примерно на такой высоте находится знаменитая надпись Hollywood на голливудских холмах.

В Портленде, штат Орегон, за ночь со среды на четверг выпало рекордное количество осадков — 28 см. Больше осадков за всю историю наблюдений там выпадало один-единственный раз.

Резкое похолодание уже привело жертвам: в штате Мичиган погиб пожарный-доброволец, который, как сообщается, зацепился за оборванную линию электропередач; в Орегоне чиновники расследуют смерть, причиной которой предположительно стало переохлаждение из-за резко упавшей температуры; а в районе Калифорнийского залива шторм вырвал из земли массивное дерево, которое упало на жилой дом. в результате чего в больницу в критическом состоянии попал годовалый ребенок.

Резко ухудшившаяся погода и начавшиеся снегопады накануне уже привели к масштабному отключению электричества в Мичигане и отмене нескольких тысяч авиарейсов.

Тем временем американская столица изнывает он рекордной для конца февраля жары. В четверг днем температура в Вашингтоне поднялась до 27 градусов по Цельсию, чего с 1874 года не случалось ни разу.