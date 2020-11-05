На Лубянке активиста "подожгли" на кресте в образе Христа

В Москве у здания ФСБ России на Лубянке задержали активиста Павла Крисевича, который устроил перформанс в поддержку политзаключенных. Его "распяли" на кресте в образе Иисуса Христа и "подожгли".

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Об задержании Крисевича сообщает проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на своего адвоката Сергея Тельнова. Задержали одного участника акции в поддержку политзаключенных, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на фотографа Znak.com Георгия Маркова, который освещал эту акцию.

"Активисты собирались провести акцию в поддержку политзаключенных, в ходе нее они облили крест веществом, которое горит при 40℃ и не наносит человеку вреда. На кресте был "распят" активист, а его соратники кидали в огонь тома уголовных дел", - пишет "МБХ медиа".

Павла Крисевича задержали pic.twitter.com/gSMus59KSx — Коммерсантъ FM 93,6 (@kmrsFM) November 5, 2020

Как можно рассмотреть на фотографиях, возле креста лежали тома уголовных дел с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян", пишет "Медиазона".

"Нас окружили сотрудники ФСО", - сказал фотограф Марков.

Ну все уже увидели в новостях и я себе добавлю. Активист Павел @krisevich Крисевич в облике Иисуса Христа на кресте в окружении горящих томов уголовных дел политзаключённых. pic.twitter.com/JTLrBZQU9C — george markov (@pixsl_markov) November 5, 2020

В видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, слышно, что Крисевич говорит подошедшим к нему сотрудникам: "Я прибит".

В Москве возле здания ФСБ задержали участника акции в поддержку политзаключенных в образе Иисуса Христаhttps://t.co/taIrKiJEOM Фото: Георгий Марков / https://t.co/Vvxpo32VBD pic.twitter.com/eAzaWPifAa — Медиазона (@mediazzzona) November 5, 2020

Активист стоял на табуретке, привязав руки к деревянному кресту, имитируя распятие Христа.

Другие активисты, одетые в плащи с надписью ФСБ, поджигали тома дел, сообщает Znak.com.

Издание пишет, что Крисевич известен и другими провокационными перформансами. В августе он провел в Петербурге акцию в поддержку политзаключенных в России и Беларуси, сначала "повесившись" с помощью троса на Троицком мосту, а затем спрыгнув в воду.

У здания Люблинского суда Москвы, где слушалось дело "Нового величия", Крисевич "зарезал" манекена в образе сотрудника правоохранительных органов. Тогда его тоже задержали.

В пятницу, как пишет "ОВД-Инфо", должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы на штраф за акцию у Люблинского суда, тогда Крисевич в полицейской форме читал стихи: "Здесь свершается самое настоящее жертвоприношение".