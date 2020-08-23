На Мадагаскаре 20 заключенных убиты при массовом бегстве из тюрьмы
Foto: AP/Scanpix

По меньшей мере 20 заключенных были убиты в воскресенье на Мадагаскаре при сопровождавшемся беспорядками массовом бегстве из тюрьмы города Фарафагана. Об этом сообщило Министерство юстиции Мадагаскара на своей странице в Facebook.

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"В полдень (совпадает с латвийским временем) заключенные, разделившись на две группы, напали на охрану, - отмечается в заявлении. - Всего в побеге участвовали 88 человек".

В Минюсте указали, что правоохранителям удалось поймать 37 человек, восемь из которых получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Поиски еще 31 заключенного продолжаются.

Город Фарафангана, население которого составляет 23 тыс. человек, расположен на юго-востоке острова. Он является центром административного региона Ациму-Ацинанана.

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ТАСС

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ТАСС
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