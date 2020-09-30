На Марсе нашли три подземных озера. В них могут сохраниться следы ранних форм жизни
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Три подземных озера обнаружены в районе Южного полюса Марса с помощью радара автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс экспресс". Ранее, в 2018 году, там уже было обнаружено одно такое озеро.

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Поскольку наличие воды является ключевым условием существования жизни, ее открытие на любом космическом теле привлекает особое внимание. Однако, как предполагают ученые, вода в марсианских озерах настолько соленая, что в ней не выживут и самые стойкие микробы.

Поскольку атмосфера Марса очень разрежена, а температуры ниже, чем в Антарктике, на его поверхности вода в жидком виде находиться не может. Озера находятся на глубине примерно полутора километров под состоящей из льда и песка полярной шапкой.

Крепкий рассол

Поскольку и там температура держится на уровне значительно ниже точки замерзания, исследователи объясняют жидкое состояние воды высоким содержанием в ней солей.

Проведенные эксперименты показали, что вода, насыщенная солями магния и перхлората кальция, превращается в лед при -123 градусах.

"Эти опыты продемонстрировали, что соленые водоемы могут существовать на протяжении целых геологических периодов даже при температурах, типичных для полярных районов Марса, — говорит соавтор исследования Грациела Капрарелли из университета штата Южный Квинсленд в Австралии. — Но возникновение и сохранение таких подземных озер требует высокой солености".

Рассмотрели с орбиты

Открытие было сделано при помощи радара "Марсис" (Marsis) на борту орбитальной станции "Марс экспресс", обращающегося вокруг Красной планеты с декабря 2003 года.

Радар использует технологию, которая применяется для изучения подледных озер в Антарктиде, Гренландии и Канаде, адаптированную к условиям Марса.

"Самое вероятное объяснение имеющихся данных состоит в том, что интенсивность отражения от поверхности Марса возрастает в местах, где имеются обширные резервуары с жидкостью", — говорит Себастьян Лауро из университета Тре в Риме.

В 2018 году, анализируя информацию от "Марсиса", исследователи предположили существование в районе Южного полюса подземного озера протяженностью около 20 км.

Это открытие было основано на 29 замерах, сделанных в 2012-2015 годах. Сейчас международная группа исследователей, многие из которых работали и в 2018 году, дополнительно проанализировала данные еще 134 замеров за период с 2010 по 2019 год.

"Мы не только подтвердили изначальное открытие, но и нашли еще три озера меньшего размера, окружающих основное, — говорит Елена Петтинелли из университета Тре. — Из-за ограниченных технических возможностей радара и его удаленности от марсианской поверхности мы не можем с уверенностью сказать, связаны они между собой или нет".

Следы ранних форм жизни

Может ли существовать в озерах любая форма жизни, зависит от степени их солености. На Земле в сильно соленых водоемах выживает только особый тип микробов, именуемых галофилами.

"Возникновение единственного подледного озера можно было бы отнести на счет каких-то исключительных обстоятельств, например, наличия рядом скрытого под ледяной шапкой вулкана. Но открытие целой системы озер говорит о том, что их образование — процесс относительно простой и распространенный, и что такие озера, вероятно, существовали на протяжении значительной части истории Марса", — говорит научный руководитель программы "Марсис" Роберто Оросеи.

"Поэтому в них могут сохраниться следы тех форм жизни, которые имелись на Марсе, когда там имелись плотная атмосфера, более теплый климат, вода на поверхности планеты, и условия напоминали те, что были на Земле в ранний период", — считает ученый.

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